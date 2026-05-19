Concòrdia adverteix que la “petjada digital” pot perseguir els infants i als adolescents “fins a la vida adulta”

“La petjada digital és una realitat que acompanya els infants des del moment que es publica el contingut”. Amb aquesta advertència, la consellera general de Concòrdia Maria Àngels Aché ha destacat una de les principals esmenes que el grup parlamentari ha presentat a la modificació de la llei dels drets dels infants i adolescents. La formació vol reforçar la responsabilitat dels progenitors i tutors a l’hora de compartir imatges o continguts dels menors a les xarxes socials.
Achè ha alertat que una fotografia aparentment innocent, com ara una imatge d’un infant a la platja, “pot acabar fora de control i ser utilitzada per tercers”, fet que podria afectar la intimitat i la privacitat dels menors en el futur. Segons ha explicat, l’objectiu de l’esmena és conscienciar les famílies sobre els riscos que comporta l’exposició digital i evitar que aquestes publicacions comprometin el benestar dels infants.
La parlamentària ha remarcat que el projecte de llei “és principalment de conscienciació, formació i corresponsabilitat” i ha deixat clar que “en cap cas” es planteja un règim sancionador. “Hem de ser conscients que el fet de publicar contingut a les xarxes pot produir aquesta petjada digital que pot arrossegar una persona des de la infància fins a la vida adulta”, ha afirmat.
La presidenta suplent del grup parlamentari, Núria Segués, ha defensat que la normativa ha de tenir un fort component pedagògic i ha assegurat que “no tota vulneració ha d’acabar amb un delicte”. En aquest sentit, ha reivindicat el paper de les escoles, les famílies i les institucions públiques en la sensibilització sobre l’ús responsable de les xarxes socials. “Hem de ser molt conscients del que implica penjar una imatge a les xarxes i tota la transacció que hi ha després”, ha assenyalat.
Més enllà de la petjada digital, Concòrdia també ha presentat esmenes per incorporar nous riscos digitals al text legislatiu. Entre aquests, la formació proposa incloure conceptes com la ‘ciberseducció’ o ‘grooming’, els ‘deepfakes’ generats amb intel·ligència artificial i la suplantació d’identitat digital, amb la voluntat d’actualitzar la normativa davant les noves amenaces que afecten infants i adolescents.
El grup parlamentari també ha introduït modificacions relacionades amb les competències d’Andorra Digital. Concòrdia considera que aquest organisme ha de limitar-se a un paper tècnic, d’anàlisi i assessorament, mentre que el lideratge de les polítiques públiques ha de continuar en mans del Govern i de les institucions competents.
Segués ha recordat igualment que la reforma s’ha de coordinar amb la modificació del Codi Penal, ja que moltes de les conductes vinculades a l’entorn digital, com la pornografia infantil o la difusió d’imatges no consentides, ja es troben tipificades penalment. “Aquesta llei identifica situacions de risc i el Codi Penal és qui tipifica les conductes greus”, ha conclòs.