Fins a 200 alumnes de primer de batxillerat dels tres sistemes educatius prenen part a la Diada universitària

Uns 200 alumnes de primer de batxillerat dels tres sistemes educatius del país han visitat aquest dimarts el campus urbà de la Universitat d’Andorra (UdA) en el marc de la 20a edició de la Diada universitària, una jornada de portes obertes destinada a fer conèixer als joves preuniversitaris les instal·lacions de la universitat pública andorrana i la seva oferta formativa i de serveis.
Organitzada per la mateixa UdA amb el suport del Comú de Sant Julià de Lòria, la jornada ha començat amb una presentació general adaptada a cada centre. Posteriorment, els joves han gaudit d’un dinar al campus i han pogut participar en els diversos tallers que professors i estudiants de la universitat han organitzat per fer conèixer amb més detall les formacions reglades presencials que s’hi poden cursar: principalment, els bàtxelors en administració d’empreses, ciències de l’educació, infermeria i informàtica. Totes quatre són formacions de primer cicle universitari d’una durada de tres anys. A més, l’UdA també ofereix una formació professional superior, quatre bàtxelors virtuals, dos dobles bàtxelors, dos màsters i el programa de doctorat.
La Diada universitària és una activitat que es duu a terme coincidint amb el període de preinscripcions per estudiar a l’UdA, un tràmit que es pot formalitzar fàcilment a través del formulari de preinscripció en línia. També s’han organitzat una jornada de portes obertes, el qual tindrà lloc el proper dissabte 6 de juny a l’edifici principal del campus, a més de diverses sessions informatives, per donar l’oportunitat a tothom de poder informar-se sobre el funcionament i les característiques de l’oferta d’estudis universitaris.