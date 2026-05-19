Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un moment de la Diada universitària que s'ha celebrat aquest dimarts. | LC / UdA
El Periòdic d'Andorra
Educació

Fins a 200 alumnes de primer de batxillerat dels tres sistemes educatius prenen part a la Diada universitària

La jornada està destinada a fer conèixer als joves preuniversitaris les instal·lacions de la universitat pública i la seva oferta formativa i de serveis

Uns 200 alumnes de primer de batxillerat dels tres sistemes educatius del país han visitat aquest dimarts el campus urbà de la Universitat d’Andorra (UdA) en el marc de la 20a edició de la Diada universitària, una jornada de portes obertes destinada a fer conèixer als joves preuniversitaris les instal·lacions de la universitat pública andorrana i la seva oferta formativa i de serveis.

Organitzada per la mateixa UdA amb el suport del Comú de Sant Julià de Lòria, la jornada ha començat amb una presentació general adaptada a cada centre. Posteriorment, els joves han gaudit d’un dinar al campus i han pogut participar en els diversos tallers que professors i estudiants de la universitat han organitzat per fer conèixer amb més detall les formacions reglades presencials que s’hi poden cursar: principalment, els bàtxelors en administració d’empreses, ciències de l’educació, infermeria i informàtica. Totes quatre són formacions de primer cicle universitari d’una durada de tres anys. A més, l’UdA també ofereix una formació professional superior, quatre bàtxelors virtuals, dos dobles bàtxelors, dos màsters i el programa de doctorat.

La Diada universitària és una activitat que es duu a terme coincidint amb el període de preinscripcions per estudiar a l’UdA, un tràmit que es pot formalitzar fàcilment a través del formulari de preinscripció en línia. També s’han organitzat una jornada de portes obertes, el qual tindrà lloc el proper dissabte 6 de juny a l’edifici principal del campus, a més de diverses sessions informatives, per donar l’oportunitat a tothom de poder informar-se sobre el funcionament i les característiques de l’oferta d’estudis universitaris.

Comparteix
Notícies relacionades
Afers Socials registra un 35% més de casos sobre habitatge i supera els 5,2 milions d’euros en ajuts per al lloguer
Els comuns i el Govern acorden que el silenci administratiu sigui considerat negatiu en la reforma de la Llei del sòl
Concòrdia adverteix que la “petjada digital” pot perseguir els infants i als adolescents “fins a la vida adulta”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Marín situa al novembre el nou reglament de la CONAVA amb canvis en la valoració dels menyscabaments
  • Societat
El Job Meeting d’estiu ofereix 520 vacants, incloses oportunitats laborals per a menors amb experiència inicial
  • Societat
Canillo convoca un concurs d’idees per renovar el mirador del Roc del Quer amb una inversió prevista de 2,5 ME
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
[Amb vídeo]: La reforma del Palau de Gel pretén recuperar l’esperit del 1987 amb nova maquinària i nous serveis
  • Parròquies, Societat
El Comú de la Massana aprova un crèdit extraordinari per adquirir el telecabina dels Orriols i la parcel·la annexa
  • Parròquies, Societat
Alcobé confia tancar els convenis del telefèric mentre defensa l’impacte econòmic i urbanístic del projecte
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu