Desenvolupament de la parròquia

Ordino inclou, com a novetat, comerços i entitats al procés participatiu per dinamitzar Riberamunt

El projecte compta amb una partida de 50.000 euros i el guanyador haurà d'estar alineat amb el model de parròquia sostenible

La cònsol major ordinenca, Maria del Mar Coma, i el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, han presentat aquest dimecres el quart procés participatiu d’Ordino que, tal com han detallat, es tracta del segon procés que s’impulsa des de l’inici d’aquest mandat i se centrarà en Riberamunt i en tots els pobles que conformen la vall d’Ordino al llarg del camí Ral i del riu, des d’Ordino fins al Serrat. Un projecte que, com han anunciat, compta amb una partida pressupostària de 50.000 euros i presenta com a principal novetat el fet que, enguany, també s’obrirà a empreses i entitats de la zona. “El que buscàvem era dinamitzar els pobles de Riberamunt, i vam pensar que els comerços podien participar-hi. Creiem que també han de poder formar-ne part, no només els ciutadans, sinó també les entitats i els comerços, que puguin aportar les seves idees”, ha comentat Coma.

La cònsol major ha recordat que aquesta iniciativa té com a objectiu incentivar la participació ciutadana i contribuir al desenvolupament de la parròquia a través d’idees innovadores i projectes d’interès general. En aquest sentit, ha remarcat que el projecte guanyador haurà de tenir un interès comú i estar alineat amb el model de parròquia sostenible, així com amb les distincions que ostenta el territori: la Reserva de la Biosfera i el segell Best Tourism Village. “És cert que, durant els darrers anys, hem potenciat aquest corredor natural com a itinerari turístic, però ara el que busquem és la complicitat dels veïns, de la gent d’Ordino, de tots els habitants, de les entitats, dels comerços i de les empreses que vulguin implicar-se en la vida de la parròquia i decidir conjuntament el destí d’una part dels pressupostos públics”, ha destacat la mandatària comunal.

Per la seva part, Serracanta, qui ha puntualitzat que hi podran participar tots els residents d’Ordino majors de 16 anys, ha assenyalat que les propostes que es presentin hauran d’emmarcar-se dins d’un d’aquests quatre àmbits: Turisme sostenible, Economia i emprenedoria, Cultura i tradicions, o Qualitat de vida i serveis. A més, cada proposta haurà d’anar acompanyada d’una breu descripció amb els objectius i l’impacte esperat.

Quant als terminis, el titular de la cartera Turisme ha detallat que el període per presentar propostes s’obre aquest mateix dimecres i estarà actiu fins al 16 de maig. Un cop finalitzat, seran valorades per un jurat tècnic format per membres del Comú i, les quatre millors propostes, passaran a una segona fase, durant la qual es presentaran públicament i se sotmetran a votació popular durant tres setmanes. Finalment, un cop escollida la guanyadora, la corporació comunal es compromet a iniciar-ne l’execució al llarg del 2025. “Aquest procés té l’objectiu de corresponsabilitzar la ciutadania, empoderar-la i sumar intel·ligència i sensibilitat per a un projecte comú a Ordino. Volem que la gent estigui cada vegada més compromesa amb el seu entorn, amb la seva gent i amb el futur de la parròquia, ja siguin ciutadans residents o visitants que passen per aquesta àrea de Riberamunt”, ha destacat Serracanta, informa l’ANA.