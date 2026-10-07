Ordino estén la mà als promotors de la Querola per reconstruir el complex, tot i que encara no hi ha contactes formals

El Comú d’Ordino expressa la seva predisposició a facilitar la reconstrucció de la Querola en cas que la propietat decideixi tirar endavant aquesta opció després de l’incendi. La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha mostrat la «mà estesa» de la corporació als promotors i ha assegurat que «si la propietat decideix tornar-ho a construir, nosaltres, encantats de la vida; evidentment, és una obra suficientment important perquè el Comú estigui content i celebri que vulguin tornar a reformar, a arreglar en aquest cas». Tot i aquesta predisposició, ha remarcat que encara no s’ha produït cap contacte formal entre les dues parts i que queden diversos aspectes per aclarir abans de determinar el futur de la urbanització.
La primera qüestió serà conèixer les intencions dels propietaris i determinar «el que volen fer o deixar de fer». A partir d’aquí, «si es vol reformar, caldrà optar per aquesta via i mirar quina documentació els cal tramitar i, si finalment no els surt a compte, haurem de mirar bé com procedirem», ha explicat Coma, considerant, però, que encara és prematur concretar els passos següents, ja que primer caldrà determinar l’estat de la urbanització i conèixer les valoracions dels pèrits i de les assegurances. «Formalment, no hem tingut cap contacte», ha assenyalat, incidint que «tampoc sabem què és el que s’ha de reconstruir, si hi ha alguna cosa que s’ha de tirar. Ens falta moltíssima informació al respecte per poder dir una cosa o una altra».