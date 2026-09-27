Els promotors reconstruiran la Querola després de l’incendi: «Vint anys de feina no desapareixen entre les flames»

Els promotors de la Querola reconstruiran les parts afectades per l’incendi i mantindran el projecte, després que una primera valoració situï els danys aproximadament entre el 40% i el 50% del conjunt de la urbanització. Els peritatges i els estudis tècnics hauran de determinar ara amb precisió l’abast de les afectacions i les intervencions necessàries. «L’incendi ha malmès una part important del que havíem construït durant anys de feina, però no ha destruït el projecte ni la voluntat de completar-lo», asseguren.
«Aquesta primera valoració permet confirmar la voluntat de reconstruir les parts afectades i continuar endavant amb la Querola, mantenint el mateix compromís i els mateixos estàndards de qualitat amb què el projecte va ser concebut», remarquen els promotors, indicant que la nova etapa estarà marcada pel treball tècnic i pericial, el qual servirà per concretar els danys i establir les actuacions de reconstrucció. En aquest procés participaran les administracions, les companyies asseguradores, els equips tècnics i les empreses implicades, mentre que els clients i la ciutadania seran informats de l’evolució dels treballs.
«Vint anys de feina no desapareixen entre les flames […] Queden el projecte, el coneixement acumulat, els vincles creats i, sobretot, la voluntat de continuar» – Promotors de la Querola
La continuïtat del projecte queda resumida pels seus responsables en una idea: «Vint anys de feina no desapareixen entre les flames», tot afegint que «queden el projecte, el coneixement acumulat, els vincles creats al llarg de tot aquest temps i, sobretot, la voluntat de continuar». L’objectiu a partir d’ara, doncs, serà recuperar al més aviat possible les zones afectades i completar el conjunt, una vegada els informes permetin establir l’abast definitiu dels treballs que caldrà executar.
Pel que fa al dispositiu desplegat durant l’incendi, els promotors traslladen el seu «més sincer agraïment a tots els equips i professionals que han intervingut en l’extinció» i destaquen especialment els Bombers d’Andorra i de la Generalitat de Catalunya. La seva actuació, indiquen, es va desenvolupar «en unes condicions especialment complexes» i va permetre evitar que el foc s’estengués a l’entorn, tant al bosc com als edificis més propers, i que provoqués més danys dels que finalment s’han registrat al conjunt residencial.
En aquest procés participaran les administracions, les asseguradores, els equips tècnics i les empreses implicades, mentre que clients i ciutadania seran informats de l’evolució dels treballs
També hi ha un reconeixement per a la Policia, la Creu Roja, Protecció Civil i el Servei de Circulació d’Ordino, a més del Govern, el Comú d’Ordino i les entitats, empreses i persones que van contribuir a les tasques de seguretat, control i extinció. «La nostra gratitud s’estén igualment a les nombroses persones que aquests dies han compartit amb nosaltres mostres incondicionals de suport i solidaritat», exposen. Els missatges, detallen, han estat dirigits als promotors, els equips tècnics, l’empresa constructora, els proveïdors i els clients.
«També l’estima de moltes persones que senten la Querola com un projecte vinculat al país», destaquen finalment els responsables, els quals situen aquestes mostres de suport com un element important davant l’etapa que ara comença. «Han estat des del primer moment i continuen sent mostres d’afecte i confiança que ens reconforten profundament i que ens donen força per afrontar aquesta nova etapa».