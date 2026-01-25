Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les pistes al Pas de la Casa. | Grandvalira
Agències
Temporal Ingrid

L’estació Ordino Arcalís tanca temporalment les pistes per risc d’allaus i acumulació important de neu a la zona

L'entitat avisa que els esquiadors afectats poden desplaçar-se a Pal Arinsal o a Grandvalira mentre es mantinguin les condicions adverses

L’estació d’esquí d’Ordino Arcalís ha tancat temporalment les pistes a causa de l’avís d’allaus emès pel Servei Meteorològic i de l’acumulació important de neu a les pistes. La decisió s’ha pres per motius de seguretat.

Davant aquest tancament, la companyia ha informat que els usuaris afectats poden continuar esquiant en altres dominis. En el cas de les persones que disposaven de forfet per a Ordino Arcalís, se’ls ha indicat que poden desplaçar-se a Pal Arinsal. Pel que fa als clients amb forfet de temporada Andorra Pass, aquests també tenen l’opció d’accedir a Grandvalira. Des de l’empresa han precisat que la majoria dels esquiadors d’Ordino Arcalís disposen de forfet Nord Pass i, per tant, la seva alternativa principal és Pal Arinsal. A més, s’ha garantit que els usuaris afectats seran compensats amb la possibilitat d’esquiar un altre dia dins la mateixa temporada.

Els usuaris afectats pel tancament d’Ordino Arcalís podran esquiar a Pal Arinsal o ser compensats amb un altre dia de la temporada

Aquest tancament s’emmarca en un context meteorològic advers, amb l’arribada d’una nova pertorbació que ha de portar nevades febles al llarg de la tarda. Segons les previsions, la cota de neu s’ha de situar inicialment al voltant dels 1.200 metres i anirà baixant progressivament fins als 900 metres. Després d’una breu treva al vespre, s’espera que la nevada més intensa arribi durant la nit, tot i que la precipitació podria continuar, ja amb menys intensitat, fins a mig matí de dilluns.

Quant als gruixos de neu previstos, es calcula que l’episodi pot deixar entre 30 i 35 centímetres als cims fronterers amb França, entre 20 i 25 centímetres a 2.500 metres, de 15 a 20 centímetres a 2.000 metres, entre 10 i 15 centímetres a 1.500 metres, uns 5 centímetres a 1.200 metres i fins a 3 centímetres a cotes més baixes. A tot plegat s’hi afegeix el vent, que podria reduir la visibilitat a les parròquies altes i complicar encara més les condicions a muntanya.

[Amb vídeo]: Col·lapse a la rotonda de Meritxell durant un control policial dels equipaments obligatoris dels vehicles

Llegir

Comparteix
Notícies relacionades
El Quart de la Cortinada es torna a obrir als infants i fa de pont entre la memòria del passat i el futur del poble
Carla Mijares queda fora a la primera mànega de la Copa del Món d’Spindleruv Mlyn després d’una caiguda
El Comú d’Andorra la Vella inicia les actuacions per resoldre les filtracions identificades a la plaça del Poble

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El perill d’allaus puja a nivell 4 i Protecció Civil demana extremar les precaucions als desplaçaments
  • Societat
Marrugat afirma que la Creu Roja alinea el seu pla amb el 2030 internacional i l’adapta a les necessitats del país
  • Societat
Grandvalira considera que La República Dominicana esdevé un nou focus potencial en la captació de visitants
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Quart de la Cortinada es torna a obrir als infants i fa de pont entre la memòria del passat i el futur del poble
  • Parròquies
Les escales del Tarter, tancades des de fa gairebé un any, entren en fase de reparació amb l’inici de les obres
  • Parròquies, Societat
L’Oficina de Turisme d’Escaldes-Engordany assoleix 26.902 visitants el 2025, el millor registre en deu anys
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu