L’estació Ordino Arcalís tanca temporalment les pistes per risc d’allaus i acumulació important de neu a la zona

L’estació d’esquí d’Ordino Arcalís ha tancat temporalment les pistes a causa de l’avís d’allaus emès pel Servei Meteorològic i de l’acumulació important de neu a les pistes. La decisió s’ha pres per motius de seguretat.
Davant aquest tancament, la companyia ha informat que els usuaris afectats poden continuar esquiant en altres dominis. En el cas de les persones que disposaven de forfet per a Ordino Arcalís, se’ls ha indicat que poden desplaçar-se a Pal Arinsal. Pel que fa als clients amb forfet de temporada Andorra Pass, aquests també tenen l’opció d’accedir a Grandvalira. Des de l’empresa han precisat que la majoria dels esquiadors d’Ordino Arcalís disposen de forfet Nord Pass i, per tant, la seva alternativa principal és Pal Arinsal. A més, s’ha garantit que els usuaris afectats seran compensats amb la possibilitat d’esquiar un altre dia dins la mateixa temporada.
Els usuaris afectats pel tancament d’Ordino Arcalís podran esquiar a Pal Arinsal o ser compensats amb un altre dia de la temporada
Aquest tancament s’emmarca en un context meteorològic advers, amb l’arribada d’una nova pertorbació que ha de portar nevades febles al llarg de la tarda. Segons les previsions, la cota de neu s’ha de situar inicialment al voltant dels 1.200 metres i anirà baixant progressivament fins als 900 metres. Després d’una breu treva al vespre, s’espera que la nevada més intensa arribi durant la nit, tot i que la precipitació podria continuar, ja amb menys intensitat, fins a mig matí de dilluns.
Quant als gruixos de neu previstos, es calcula que l’episodi pot deixar entre 30 i 35 centímetres als cims fronterers amb França, entre 20 i 25 centímetres a 2.500 metres, de 15 a 20 centímetres a 2.000 metres, entre 10 i 15 centímetres a 1.500 metres, uns 5 centímetres a 1.200 metres i fins a 3 centímetres a cotes més baixes. A tot plegat s’hi afegeix el vent, que podria reduir la visibilitat a les parròquies altes i complicar encara més les condicions a muntanya.