Canillo tanca sis convenis del telefèric, però l’acord amb els dos propietaris es continua resistint: «No ho veiem fàcil»

El projecte del futur telefèric entre Canillo i l’Armiana ha fet un nou pas endavant. El Consell de Comú ha aprovat aquest dijous diversos convenis amb particulars, una operació que permet avançar en l’adquisició i reserva de terrenys estratègics per al desenvolupament de la infraestructura. Tot i els avenços, el projecte continua sense el suport de dos dels propietaris involucrats, una situació que el cònsol major, Jordi Alcobé, ha admès que no serà fàcil de desencallar.
La corporació ha validat un conjunt d’acords que inclouen promeses de compravenda, servituds de sobrevol i una cessió urbanística anticipada. Entre les operacions aprovades destaca especialment l’adquisició d’un terreny situat a la zona d’arribada del futur giny, valorat en 97.527 euros i considerat clau per al desenvolupament del projecte.
En aquest sentit, Alcobé ha destacat que aquesta parcel·la és “la més important” de les que s’han acordat fins ara perquè, a més de permetre el pas de la infraestructura, també facilitarà la implantació de serveis complementaris. D’aquesta manera, el terreny permetria habilitar-hi espais vinculats a l’atenció dels visitants, emergències sanitàries o un futur mirador, a més de reforçar el patrimoni comunal gràcies a la seva ubicació, a tocar del camí de l’Armiana.
Entre les operacions aprovades destaca l’adquisició d’un terreny situat a la zona d’arribada del futur giny, valorat en 97.527 euros i considerat clau per al desenvolupament del projecte
En total, el la corporació ha aprovat quatre promeses de compravenda, dues servituds de sobrevol i una cessió anticipada urbanística. Paral·lelament, també ha donat llum verda a un crèdit extraordinari destinat a formalitzar les adquisicions necessàries per fer possible el projecte.
Més enllà del telefèric, la corporació ha defensat que aquestes operacions formen part d’una estratègia territorial més àmplia per impulsar projectes d’interès general vinculats a la mobilitat, la millora dels espais públics i la qualitat de vida dels residents. Tal com ha apuntat el cònsol, els terrenys adquirits i reservats han de permetre desenvolupar noves zones verdes urbanes, espais de convivència i futures infraestructures de connexió entre el poble de Canillo i l’Armiana.
El cònsol ha remarcat que els convenis aprovats permeten desencallar bona part de les afectacions vinculades al futur giny i ha recordat que sis dels vuit propietaris implicats han acceptat diferents fórmules de col·laboració. Aquestes passen per la venda de terrenys, les cessions anticipades o els acords de sobrevol, que comprometen el Comú a executar les mesures de seguretat necessàries en les zones afectades.
“De moment no ho veiem fàcil perquè se’ns ha comunicat bastanta oposició i hostilitat contra aquests convenis” – Jordi Alcobé
Malgrat els acords assolits, el projecte continua topant amb la negativa de dos dels vuit propietaris afectats pel traçat. Així, Alcobé ha reconegut que les converses es mantenen encallades i que l’entesa encara sembla llunyana. “Confiança en tenim sempre, no vol dir que s’aconsegueixi. De moment no ho veiem fàcil perquè se’ns ha comunicat bastanta oposició i hostilitat contra aquests convenis”, ha afirmat.
Preguntat sobre la possibilitat de recórrer a altres mecanismes per garantir l’execució del projecte, Alcobé ha assegurat que aquesta opció encara no s’ha plantejat. “Un cop tancats aquests sis convenis, en quedaran dos i ja veurem quina solució s’hi pot trobar”, ha indicat.
Malgrat les dificultats, el cònsol ha defensat novament l’interès públic de la infraestructura. Segons ha argumentat, el telefèric permetrà reduir el trànsit d’autobusos cap al Pont Tibetà, disminuir les emissions associades a aquests desplaçaments i reforçar l’atractiu turístic de la parròquia. “El Comú de Canillo ha de defensar l’interès parroquial, l’interès general i l’interès públic”, ha afirmat.