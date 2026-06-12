L’INH obre la convocatòria per adjudicar catorze habitatges de lloguer assequible a l’antic hotel Font de Ferro

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha obert una nova oferta pública per adjudicar catorze habitatges de lloguer assequible ubicats a l’antic hotel Font de Ferro, a Aixovall. El termini per participar en la convocatòria s’inicia aquest divendres i romandrà obert fins al 26 de juny.
Poden optar als habitatges les persones inscrites al registre de sol·licitants d’habitatges de preu assequible abans del 10 de juny i que figurin en l’edicte publicat al BOPA. Un cop finalitzat el període de concurrència, l’INH comunicarà individualment als inscrits si compleixen els requisits establerts en funció de la composició de la llar i de la tipologia dels pisos disponibles.
La promoció està formada per catorze habitatges: un estudi, dos pisos d’una habitació i onze de dues habitacions. Les superfícies oscil·len entre els 38 i els 67 metres quadrats, amb preus públics inicials que van dels 361,46 als 642,05 euros mensuals.
Malgrat aquests imports de referència, la renda final que assumiran els adjudicataris es calcularà en funció de la seva situació econòmica i equivaldrà al 30% dels ingressos regulars de la unitat de convivència. En cap cas, però, el preu podrà superar el valor de mercat reduït en un 25%. A més, les famílies que no puguin assumir aquesta aportació podran accedir, si compleixen els requisits, als ajuts per al lloguer per cobrir la diferència.
El reglament amplia l’accés a col·lectius vulnerables i prioritza les situacions de necessitat habitacional sobre els ingressos
Coincidint amb aquesta convocatòria, entren en vigor les modificacions del reglament d’accés al parc públic d’habitatge, elaborades després d’analitzar més d’un miler de sol·licituds presentades des de la posada en marxa del registre. Els canvis tenen com a objectiu facilitar l’accés a persones i famílies que fins ara quedaven excloses del sistema.
Entre les novetats destaca l’ampliació dels col·lectius que poden accedir als habitatges assequibles. Així, es preveuen excepcions als requisits d’ingressos mínims per a les persones beneficiàries d’una pensió de solidaritat per discapacitat sense capacitat laboral o que perceben una pensió d’invalidesa incompatible amb una activitat professional.
També s’han incrementat els llindars màxims d’ingressos segons la composició familiar. Per a una persona sola s’estableixen en 2,2 salaris mínims; per a parelles sense fills, famílies amb un fill o monoparentals, en 2,5 salaris mínims; i per a les llars amb dos o més fills, en 2,9 salaris mínims.
El nou reglament reforça igualment el pes de les situacions de vulnerabilitat en els criteris d’adjudicació. D’aquesta manera, es prioritzen factors com la manca d’habitatge, destinar més del 40% dels ingressos al lloguer o haver estat allotjat en recursos residencials d’emergència. També es valorarà l’arrelament territorial, atorgant puntuació addicional a les persones que treballin a la mateixa parròquia on es troba l’habitatge ofert.
L’INH recorda que la valoració de les noves inscripcions al registre pot allargar-se fins a dos mesos i anima les persones i famílies que necessitin un habitatge de preu assequible a formalitzar la seva sol·licitud davant les properes convocatòries previstes.