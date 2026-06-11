El Palau de Gel retalla pèrdues, però continua en vermell mentre Alcobé defensa un “benefici social i esportiu”

El Palau de Gel d’Andorra va tancar l’exercici 2025 amb unes pèrdues de 704.930,92 euros, una xifra encara negativa però molt inferior als 1,63 milions registrats l’any anterior. Els comptes anuals, aprovats avui en sessió de Consell de Comú de Canillo, mostren una millora de 934.180 euros i situen l’EBITDA en -238.112 euros, lluny dels -1,14 milions del 2024.
L’evolució respon, sobretot, a l’augment dels ingressos d’explotació, que s’han més que duplicat fins als 3,18 milions d’euros. L’import net de la xifra de negoci ha passat d’1,47 a 3,13 milions, impulsat principalment per la incorporació al Palau de Gel dels actius turístics del Pont Tibetà i el Roc del Quer. El primer ha aportat 593.268 euros, mentre que el segon ha generat 802.655 euros.
El cònsol major, Jordi Alcobé, ha remarcat que el 2025 “no ha sigut un any normal del tot”, ja que aquests actius es van incorporar a mitjan exercici i, per tant, “no s’ha pogut incorporar tota la facturació”. A més, ha recordat que el tancament de la piscina durant l’agost va coincidir amb “l’època altíssima” d’aquesta instal·lació. Tot i això, Alcobé ha defensat que el comú pot estar “més o menys satisfet” perquè, malgrat que el Palau “encara té pèrdues”, aquestes “milloren moltíssim respecte a l’any anterior”.
Alcobé defensat que el comú pot estar “més o menys satisfet” perquè, malgrat que el Palau “encara té pèrdues”, aquestes “milloren moltíssim respecte a l’any anterior”
Per la seva banda, la directora general del Palau de Gel, Sira Puig, també ha atribuït la millora a la integració del Pont Tibetà i ha apuntat que el tancament de la piscina entre juny i agost, així com la pèrdua del client individual per la reparació d’una porta, han estat alguns dels factors que més han penalitzat l’activitat. En paral·lel, les despeses d’explotació han crescut un 23,28%, fins als 3,88 milions, principalment per l’increment de l’activitat, les despeses de personal i els serveis professionals externs.
En aquest context, Alcobé ha insistit que el Palau ha d’entendre’s com un equipament amb una missió que “va més enllà de les fronteres físiques” del complex esportiu. En aquest sentit, ha situat els pròxims exercicis 2026 i 2027 com a anys “complicats” per les obres, però necessaris perquè el 2028 el projecte pugui funcionar a ple rendiment.
El cònso, però, ha admès que serà difícil que el Palau de Gel, per si sol, generi beneficis, tot i que ha subratllat que “no té vocació de fer beneficis”, sinó d’aportar “un benefici públic, social i esportiu” a la parròquia. Amb tot, ha defensat que l’objectiu és reduir les pèrdues estructurals amb nous usos, com un gimnàs ampliat, una restauració més atractiva i una oferta reforçada amb el rocòdrom, la piscina i el nou vestíbul.
El gimnàs és un dels actius amb més marge de creixement i la reforma permetrà “doblar en superfície i en màquines” aquest servei. “Estem convençuts que serà un projecte rendible pel comú i pel Palau de Gel d’Andorra”, ha afirmat, tot assumint que espais com la pista de gel o la piscina continuaran sent “molt consumidors de recursos econòmics i energètics”. La compensació, ha conclòs, passa per l’impacte social i la dinamització que l’equipament aporta a Canillo.
Adjudicat un bus turístic per 60.000 euros
D’altra banda, el Consell de Comú també ha aprovat l’adjudicació del nou servei de transport turístic gratuït que connectarà els principals punts d’interès de la parròquia entre la Borda d’Envalira i Meritxell. El servei, adjudicat per un import global de 60.000 euros, funcionarà des de l’1 de juliol fins després de Meritxell, amb un horari aproximat de 9.30 a 17.30 hores durant els mesos de juliol, agost i part del setembre.
El president de la Comissió de Promoció Turística i Comercial, Àlex Kinchella, ha explicat que la iniciativa pretén aportar «un valor afegit a la parròquia», ja que tots els clients allotjats als establiments turístics de Canillo podran utilitzar el servei de manera gratuïta per visitar els diferents atractius del territori. El recorregut comptarà amb dos autobusos, amb una freqüència d’un vehicle de pujada i un de baixada cada hora.
Segons Kinchella, els objectius són millorar la comoditat dels visitants, incentivar les pernoctacions i contribuir a descongestionar el trànsit a la xarxa viària. En aquest sentit, els hotels i agents turístics seran els encarregats d’informar els clients de l’existència d’aquest nou servei.