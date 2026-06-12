L’ocupació puja fins al 82,1% de la població activa mentre l’atur baixa respecte al trimestre anterior a Andorra

La taxa d’ocupació a Andorra s’ha situat en el 82,1% de la població d’entre 15 i 64 anys durant el primer trimestre de l’any. La dada representa una millora de 0,4 punts percentuals respecte al mateix període de l’any anterior, tot i que registra un lleuger descens de 0,3 punts en comparació amb el trimestre precedent.
Segons les estimacions publicades, el nombre de persones ocupades arriba a les 53.853. Per sexes, la taxa d’ocupació masculina se situa en el 84,3%, fet que suposa una disminució de 0,2 punts en termes anuals i d’un punt respecte al trimestre anterior. En canvi, la taxa femenina arriba al 79,7%, amb una evolució positiva tant anualment, amb un increment d’1,1 punts, com trimestralment, amb una pujada de 0,4 punts.
Pel que fa a la població assalariada, s’estima en 44.811 persones, xifra que representa el 83,2% del total de persones ocupades d’entre 15 i 64 anys. Aquest percentatge augmenta 0,3 punts respecte a l’any passat i 0,7 punts en relació amb el quart trimestre del 2025.
La taxa d’atur se situa en l’1,4%, quatre dècimes menys que al trimestre precedent però superior anualment
Quant a la desocupació, la taxa d’atur se situa en l’1,4% de la població activa, amb un total estimat de 782 persones d’entre 15 i 74 anys. En comparació amb el trimestre anterior, la taxa disminueix 0,4 punts, mentre que en termes anuals augmenta 0,5 punts.
La taxa d’atur masculina arriba a l’1,6%, amb un increment d’1,1 punts respecte a fa un any i de 0,3 punts en comparació amb el trimestre anterior. Entre les dones, la taxa se situa en l’1,1%, amb una reducció de 0,2 punts en termes anuals i d’1,4 punts respecte al trimestre precedent.
D’altra banda, la taxa d’inactivitat es fixa en el 16,7% de la població d’entre 15 i 64 anys, equivalent a 10.944 persones. La xifra és 0,8 punts inferior a la registrada un any enrere, però augmenta en la mateixa proporció respecte al trimestre anterior. Entre els homes, la taxa és del 14,2%, mentre que entre les dones arriba al 19,4%.
En comparació amb els països de l’entorn, Andorra continua presentant una taxa d’atur notablement inferior. Durant el primer trimestre, Espanya va registrar un 10,8% d’atur, França un 8,3% i la mitjana de la Unió Europea un 6,2%. Tot i l’increment anual de 0,5 punts observat al Principat, la taxa andorrana es manté molt per sota de la dels territoris veïns. A més, mentre Espanya, França i la UE-27 van experimentar un augment trimestral de l’atur, Andorra va ser l’únic dels territoris comparats que va registrar una disminució respecte al trimestre anterior.