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  • El departament d'Ocupació i Treball. | Arxiu ANA
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Dades laborals del trimestre

L’ocupació puja fins al 82,1% de la població activa mentre l’atur baixa respecte al trimestre anterior a Andorra

El Principat registra 53.853 persones ocupades i 782 desocupades, mantenint una taxa d’atur molt inferior a Espanya, França i la UE

La taxa d’ocupació a Andorra s’ha situat en el 82,1% de la població d’entre 15 i 64 anys durant el primer trimestre de l’any. La dada representa una millora de 0,4 punts percentuals respecte al mateix període de l’any anterior, tot i que registra un lleuger descens de 0,3 punts en comparació amb el trimestre precedent.

Segons les estimacions publicades, el nombre de persones ocupades arriba a les 53.853. Per sexes, la taxa d’ocupació masculina se situa en el 84,3%, fet que suposa una disminució de 0,2 punts en termes anuals i d’un punt respecte al trimestre anterior. En canvi, la taxa femenina arriba al 79,7%, amb una evolució positiva tant anualment, amb un increment d’1,1 punts, com trimestralment, amb una pujada de 0,4 punts.

Pel que fa a la població assalariada, s’estima en 44.811 persones, xifra que representa el 83,2% del total de persones ocupades d’entre 15 i 64 anys. Aquest percentatge augmenta 0,3 punts respecte a l’any passat i 0,7 punts en relació amb el quart trimestre del 2025.

La taxa d’atur se situa en l’1,4%, quatre dècimes menys que al trimestre precedent però superior anualment

Quant a la desocupació, la taxa d’atur se situa en l’1,4% de la població activa, amb un total estimat de 782 persones d’entre 15 i 74 anys. En comparació amb el trimestre anterior, la taxa disminueix 0,4 punts, mentre que en termes anuals augmenta 0,5 punts.

La taxa d’atur masculina arriba a l’1,6%, amb un increment d’1,1 punts respecte a fa un any i de 0,3 punts en comparació amb el trimestre anterior. Entre les dones, la taxa se situa en l’1,1%, amb una reducció de 0,2 punts en termes anuals i d’1,4 punts respecte al trimestre precedent.

D’altra banda, la taxa d’inactivitat es fixa en el 16,7% de la població d’entre 15 i 64 anys, equivalent a 10.944 persones. La xifra és 0,8 punts inferior a la registrada un any enrere, però augmenta en la mateixa proporció respecte al trimestre anterior. Entre els homes, la taxa és del 14,2%, mentre que entre les dones arriba al 19,4%.

En comparació amb els països de l’entorn, Andorra continua presentant una taxa d’atur notablement inferior. Durant el primer trimestre, Espanya va registrar un 10,8% d’atur, França un 8,3% i la mitjana de la Unió Europea un 6,2%. Tot i l’increment anual de 0,5 punts observat al Principat, la taxa andorrana es manté molt per sota de la dels territoris veïns. A més, mentre Espanya, França i la UE-27 van experimentar un augment trimestral de l’atur, Andorra va ser l’únic dels territoris comparats que va registrar una disminució respecte al trimestre anterior.

Les ajudes per desocupació involuntària cauen més d’un 50% mentre l’import mitjà per llar s’enfila fins als 6.600 euros

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