[Amb vídeo] Col·lapse a la rotonda de Meritxell durant un control policial dels equipaments obligatoris dels vehicles

La carretera general 2 (CG-2) ha patit un important col·lapse aquest dissabte a la tarda en sentit pujada direcció Canillo, especialment a l’altura de la Rotonda de Meritxell. La situació s’ha produït a conseqüència d’un control de carretera efectuat per una patrulla de la Policia, que verificava que els vehicles que intentaven accedir a la zona disposessin del degut equipament d’hivern.
A causa d’aquests controls, s’han registrat cues de més de 10 minuts, amb diversos vehicles obligats a aturar-se a la calçada per posar les cadenes o altres equipaments obligatoris abans de poder continuar la marxa. Les retencions han estat especialment notables a la rotonda de Meritxell, on el trànsit s’ha vist fortament alentit.
En sentit sud, també s’han pogut observar cotxes aturant-se per col·locar-hi les cadenes, així com la presència de diversos autobusos, fet que ha contribuït a complicar encara més la circulació en aquest tram viari.