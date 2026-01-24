Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Retencions a la CG-2

[Amb vídeo] Col·lapse a la rotonda de Meritxell durant un control policial dels equipaments obligatoris dels vehicles

Les retencions han superat deu minuts a la CG-2, amb vehicles i autobusos aturant-se a calçada per col·locar cadenes aquest dissabte

La carretera general 2 (CG-2) ha patit un important col·lapse aquest dissabte a la tarda en sentit pujada direcció Canillo, especialment a l’altura de la Rotonda de Meritxell. La situació s’ha produït a conseqüència d’un control de carretera efectuat per una patrulla de la Policia, que verificava que els vehicles que intentaven accedir a la zona disposessin del degut equipament d’hivern.

A causa d’aquests controls, s’han registrat cues de més de 10 minuts, amb diversos vehicles obligats a aturar-se a la calçada per posar les cadenes o altres equipaments obligatoris abans de poder continuar la marxa. Les retencions han estat especialment notables a la rotonda de Meritxell, on el trànsit s’ha vist fortament alentit.

Cues de més de 10 minuts a la CG-2 per controls d’equipaments d’hivern a Meritxell

En sentit sud, també s’han pogut observar cotxes aturant-se per col·locar-hi les cadenes, així com la presència de diversos autobusos, fet que ha contribuït a complicar encara més la circulació en aquest tram viari.

La manca d’equipaments especials en una dotzena d’autobusos estrangers col·lapsa la Trava en plena nevada

