Tor reivindica el diàleg entre israelians i palestins i l’educació en valors com a eines per avançar cap a una pau

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha participat aquest divendres a París en la Conferència de les societats civils israeliana i palestina per a la solució dels dos estats, una iniciativa internacional que ha posat el focus en el paper del diàleg, l’educació i la societat civil per avançar cap a una pau duradora a l’Orient Mitjà.
La trobada, impulsada pel ministre d’Europa i d’Afers Exteriors francès, Jean-Noël Barrot, ha reunit representants governamentals i actors de la societat civil amb l’objectiu d’elaborar recomanacions concretes que seran traslladades als líders internacionals, especialment en el marc de les discussions del G7, per mantenir viva la perspectiva d’una solució negociada basada en la coexistència de dos estats.
Durant la seva intervenció, Tor ha defensat que la solució dels dos estats continua sent l’única via viable per assolir una pau i una seguretat duradores a la regió. En aquest sentit, ha recordat el compromís d’Andorra amb aquesta perspectiva, inclosa la recent decisió de reconèixer l’Estat de Palestina com un pas necessari dins d’aquest procés.
La ministra ha subratllat que els avenços cap a la pau no depenen únicament dels acords polítics entre governs, sinó també del treball quotidià que desenvolupen les societats civils. Per aquest motiu, ha posat en valor el diàleg entre actors israelians i palestins com una eina efectiva per generar confiança mútua i construir solucions compartides.
Un dels aspectes que Tor ha destacat especialment ha estat la necessitat de promoure un nou relat compartit que permeti avançar cap a una convivència basada en el respecte, la cooperació i la seguretat per a ambdues parts. Segons ha defensat, aquest canvi de narrativa és imprescindible tant per fer viable la solució dels dos estats com per facilitar la reconstrucció de Gaza i contribuir a l’estabilitat de tota la regió.
La titular d’Afers Exteriors també ha incidit en el paper fonamental de l’educació com a instrument per consolidar la pau a llarg termini. En aquest sentit, ha advocat per fomentar els intercanvis entre joves, impulsar projectes centrats en els valors democràtics i afavorir una millor comprensió mútua des de les primeres etapes de la vida.
Tor ha aprofitat igualment la seva participació per reconèixer la tasca de les persones que, des de la societat civil, treballen diàriament per combatre els discursos d’odi i reforçar la confiança entre comunitats, reiterant el suport d’Andorra a aquestes iniciatives.
La ministra també ha expressat la preocupació del Govern per la situació humanitària a Gaza i ha remarcat que qualsevol avenç real en el procés de pau requereix la fi de la violència i la creació de les condicions necessàries per garantir una convivència pacífica.
La conferència commemora el primer aniversari de l’Appel de Paris pour la solution à deux États, impulsat el juny del 2025, quan més de 300 representants de la societat civil israeliana i palestina van adoptar un text conjunt en favor d’una solució negociada. A diferència d’altres iniciatives diplomàtiques, aquesta trobada situa al centre del debat associacions, experts, activistes i representants comunitaris dels dos pobles amb l’objectiu de formular propostes basades en l’experiència directa sobre el terreny.
Els treballs s’han estructurat al voltant de diversos grups temàtics dedicats a la seguretat, l’ajuda humanitària i la reconstrucció de Gaza, la viabilitat de la solució dels dos estats, les narratives de pau i la integració regional. Entre els participants també hi havia representants de Canadà, Espanya, Luxemburg, Irlanda, Islàndia, Mònaco i Noruega, així com coalicions internacionals compromeses amb la promoció de la pau a la regió.