  • El COEX ha efectuat tirs d’allaus preventius aquest cap de setmana a les zones d’Arcalís–Les Fonts i Ransol. | El Periòdic / E.H.M
Activada l'alerta

El perill d’allaus puja a nivell 4 i Protecció Civil demana extremar les precaucions als desplaçaments

El Servei Meteorològic preveu nevades febles fins dilluns, amb fins a 35 cm als cims, i es reforçaran busos i transport escolar demà al matí

El Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta per perill d’allaus fort a tot el país després que el Servei Meteorològic hagi actualitzat el butlletí situant el risc en nivell 4 sobre 5. Davant d’aquest escenari, es recomana limitar les activitats i sortides a la muntanya i prioritzar els recorreguts habilitats per les estacions d’esquí.

La previsió meteorològica apunta a noves precipitacions febles a partir d’aquest migdia. Inicialment, la cota de neu se situaria entorn dels 1.200 metres, però durant la tarda baixaria cap als 900 metres. El moment de més intensitat s’espera durant la nit, amb una disminució posterior a la matinada, tot i que podria continuar nevant fins a mig matí de dilluns.

Pel que fa als gruixos previstos, el Servei Meteorològic estima entre 30 i 35 cm als cims fronterers amb França, entre 20 i 25 cm a 2.500 metres, entre 15 i 20 cm a 2.000 metres i entre 10 i 15 cm a 1.500 metres. A 1.200 metres es preveuen uns 5 cm i fins a 3 cm per sota d’aquesta cota. El comunicat també adverteix que el vent pot dificultar la visibilitat a les parròquies altes.

El COEX ha fet tirs preventius a Arcalís-Les Fonts i Ransol i vigila altres zones davant el vent fort també

En mobilitat, l’Àrea de Transports reforçarà dilluns al matí, a l’inici del servei, les línies d’autobús i posarà especial atenció a les connexions entre les parròquies altes i la vall central. El transport escolar preveu avançar 15 minuts les línies que comencen més aviat i informar-ne les famílies per SMS.

Protecció Civil demana, a més, limitar desplaçaments, extremar precaucions a la carretera i anticipar els moviments. Alhora, informa que els serveis implicats (Meteorològic, Protecció Civil, COEX, Mobilitat i Cossos Especials) mantenen el seguiment de l’evolució.

En aquest context, el COEX ha efectuat tirs d’allaus preventius aquest cap de setmana a les zones d’Arcalís–Les Fonts i Ransol, i manté la vigilància per valorar noves actuacions en punts exposats com Arinsal–Les Fonts, Soldeu–Guardiola, Arcalís i Ransol.

Finalment, per a possibles activitats fora pista, el departament recomana planificar la ruta segons les condicions de la neu i l’exposició, i anar equipats amb material de seguretat (DVA, pala i sonda).

