El ‘Viari Show’ recorrerà tres centres educatius de la capital per conscienciar sobre civisme i seguretat viària

El ‘Viari Show’ torna aquest mes de juny a les escoles d’Andorra la Vella amb l’objectiu de fomentar la seguretat viària i el civisme entre els més joves a través del teatre i l’humor. La iniciativa comptarà amb quatre representacions en què participaran dotze persones de Cases Pairals, agents de circulació i alumnat dels centres educatius de la parròquia.
L’activitat arribarà enguany a l’Escola Janer, el col·legi Sant Ermengol i l’Escola Francesa. Segons ha explicat el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, el projecte permet treballar amb els infants aspectes relacionats amb la convivència, el respecte i la responsabilitat mitjançant una proposta participativa. “El ‘Viari Show’ és una manera diferent i propera de treballar valors com la convivència, el respecte i la responsabilitat amb els infants, implicant-los d’una forma activa i participativa”, ha afirmat.
La proposta aborda situacions quotidianes per transmetre pautes de convivència i seguretat d’una manera pedagògica i propera
La representació està formada per set escenes que reprodueixen situacions habituals vinculades a la convivència ciutadana i la mobilitat. Entre els temes que es tracten hi ha el comportament dins dels autobusos, els desplaçaments escolars, les obres a la via pública, l’ús del telèfon mòbil durant la conducció, la circulació amb patinets, l’alimentació dels animals o la recollida dels excrements dels gossos.
Surana ha destacat també el component intergeneracional de la iniciativa, que permet compartir experiències entre persones grans i alumnes al voltant d’un mateix objectiu educatiu. “És una iniciativa que ens permet fomentar el diàleg entre generacions i transmetre missatges importants d’una manera pedagògica i propera”, ha assenyalat.
El conseller ha remarcat que la proposta contribueix tant a la formació ciutadana com a la cohesió social. “És una acció de cohesió social i formació ciutadana que dona molt bon resultat”, ha indicat, tot subratllant que l’activitat afavoreix l’aprenentatge de valors relacionats amb la responsabilitat, la convivència i el respecte a través de la participació directa dels estudiants.