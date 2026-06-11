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  • Els primers infants que han gaudit del Viari Show, una iniciativa del Servei de Cases Pairals i la Unitat d’Educació Viària del Servei de Circulació del Comú d’Andorra la Vella. | Comú d'Andorra la Vella / Tony Lara
El Periòdic d'Andorra
Educació vial amb teatre participatiu

El ‘Viari Show’ recorrerà tres centres educatius de la capital per conscienciar sobre civisme i seguretat viària

Dotze participants de Cases Pairals, agents de circulació i alumnes comparteixen escenari per promoure civisme i responsabilitat ciutadana

El ‘Viari Show’ torna aquest mes de juny a les escoles d’Andorra la Vella amb l’objectiu de fomentar la seguretat viària i el civisme entre els més joves a través del teatre i l’humor. La iniciativa comptarà amb quatre representacions en què participaran dotze persones de Cases Pairals, agents de circulació i alumnat dels centres educatius de la parròquia.

L’activitat arribarà enguany a l’Escola Janer, el col·legi Sant Ermengol i l’Escola Francesa. Segons ha explicat el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, el projecte permet treballar amb els infants aspectes relacionats amb la convivència, el respecte i la responsabilitat mitjançant una proposta participativa. “El ‘Viari Show’ és una manera diferent i propera de treballar valors com la convivència, el respecte i la responsabilitat amb els infants, implicant-los d’una forma activa i participativa”, ha afirmat.

La proposta aborda situacions quotidianes per transmetre pautes de convivència i seguretat d’una manera pedagògica i propera

La representació està formada per set escenes que reprodueixen situacions habituals vinculades a la convivència ciutadana i la mobilitat. Entre els temes que es tracten hi ha el comportament dins dels autobusos, els desplaçaments escolars, les obres a la via pública, l’ús del telèfon mòbil durant la conducció, la circulació amb patinets, l’alimentació dels animals o la recollida dels excrements dels gossos.

Surana ha destacat també el component intergeneracional de la iniciativa, que permet compartir experiències entre persones grans i alumnes al voltant d’un mateix objectiu educatiu. “És una iniciativa que ens permet fomentar el diàleg entre generacions i transmetre missatges importants d’una manera pedagògica i propera”, ha assenyalat.

El conseller ha remarcat que la proposta contribueix tant a la formació ciutadana com a la cohesió social. “És una acció de cohesió social i formació ciutadana que dona molt bon resultat”, ha indicat, tot subratllant que l’activitat afavoreix l’aprenentatge de valors relacionats amb la responsabilitat, la convivència i el respecte a través de la participació directa dels estudiants.

La capital unifica el canal d’inscripcions per a les activitats d’estiu amb 1.600 places per a joves d’entre 3 i 17 anys

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