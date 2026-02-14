Ordino Arcalís tanca per condicions meteorològiques adverses i suspèn l’activitat per garantir la seguretat

L’estació d’Ordino Arcalís romandrà tancada a causa de les condicions meteorològiques adverses, segons han informat. La decisió s’ha adoptat davant la impossibilitat d’operar amb normalitat i amb les garanties de seguretat exigides. Des de l’empresa s’explica que quan les condicions atmosfèriques, meteorològiques o nivals, o bé altres circumstàncies alienes a l’estació, no permeten desenvolupar l’activitat amb la seguretat requerida, cal suspendre el funcionament de les instal·lacions. En aquest cas, la mesura afecta la totalitat de l’estació.
En paral·lel, s’ha activat l’avís de perill fort d’allaus, amb nivell 4 sobre 5, arran de l’augment del risc provocat per la neu recent i el vent fort a totes les vessants. Les autoritats recomanen prudència i optar per recorreguts segurs dins dels dominis esquiables. Pel que fa als usuaris que hagin adquirit algun producte, Grandvalira ofereix una compensació mitjançant un bo que es podrà utilitzar un altre dia de la temporada actual o, en determinats casos, durant la temporada vinent. La compensació s’aplica exclusivament als serveis d’estació i al lloguer de material d’esquí i snowboard.