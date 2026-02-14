Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L’estació d’Ordino Arcalís romandrà tancada a causa de les condicions meteorològiques adverses. | Ordino Arcalís
El Periòdic d'Andorra
Impossibilitat d'operar amb normalitat

Ordino Arcalís tanca per condicions meteorològiques adverses i suspèn l’activitat per garantir la seguretat

A més, s'activa el perill fort d’allaus per vent intens a totes les vessants i es recomana limitar les sortides fora dels recorreguts segurs

L’estació d’Ordino Arcalís romandrà tancada a causa de les condicions meteorològiques adverses, segons han informat. La decisió s’ha adoptat davant la impossibilitat d’operar amb normalitat i amb les garanties de seguretat exigides. Des de l’empresa s’explica que quan les condicions atmosfèriques, meteorològiques o nivals, o bé altres circumstàncies alienes a l’estació, no permeten desenvolupar l’activitat amb la seguretat requerida, cal suspendre el funcionament de les instal·lacions. En aquest cas, la mesura afecta la totalitat de l’estació.

En paral·lel, s’ha activat l’avís de perill fort d’allaus, amb nivell 4 sobre 5, arran de l’augment del risc provocat per la neu recent i el vent fort a totes les vessants. Les autoritats recomanen prudència i optar per recorreguts segurs dins dels dominis esquiables. Pel que fa als usuaris que hagin adquirit algun producte, Grandvalira ofereix una compensació mitjançant un bo que es podrà utilitzar un altre dia de la temporada actual o, en determinats casos, durant la temporada vinent. La compensació s’aplica exclusivament als serveis d’estació i al lloguer de material d’esquí i snowboard.

Reobert l’accés a Andorra des de França per l’RN320 i l’RN22 per als turismes després dels tancaments pel temporal

