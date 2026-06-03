La capital completarà els més d’1,3 quilòmetres de camí forestal de Solobre per reforçar la prevenció d’incendis

El Comú d’Andorra la Vella ha iniciat el procés per completar els més d’1,3 quilòmetres del camí forestal al bosc de Solobre. Es tracta d’una actuació que reforçarà la prevenció d’incendis i la gestió forestal de la zona i que donarà continuïtat al recorregut començat amb la primera fase del projecte, consolidant un nou itinerari de natura connectat amb l’anella verda.
“Amb aquesta segona fase fem un pas més en la protecció del bosc de Solobre, consolidant una actuació estratègica per reforçar-ne la gestió i millorar-ne la resiliència davant del risc d’incendi”, ha exposat el conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes.
L’actuació se centrarà en el tram comprès entre el PK 0+340 i el PK 1+368 i permetrà completar més d’un quilòmetre de nou recorregut forestal integrat a l’entorn natural. El projecte millorarà la prevenció d’incendis de la zona, especialment de la franja de bosc de caducifolis, la qual actua com a barrera natural davant del foc i protegeix les parts més altes.
L’actuació donarà continuïtat al recorregut començat amb la primera fase del projecte, consolidant un nou itinerari de natura connectat amb l’anella verda
Els treballs inclouran moviments de terres i estabilització del terreny, així com la construcció de drenatges i murs de contenció en els punts amb més pendent per garantir l’estabilitat del traçat i evitar erosions. A més, s’hi instal·laran baranes de protecció i senyalització en els trams que ho requereixin, reforçant la seguretat del recorregut i facilitant-ne l’ús tant per a tasques de manteniment forestal com per al passeig i la descoberta de l’entorn natural.
Amb la voluntat de garantir la màxima transparència i vetllar per una actuació respectuosa amb l’entorn natural, la segona fase del projecte se sotmetrà a exposició pública des d’aquest dimecres, 3 de juny, i durant un mes. “El projecte incorpora diferents estudis tècnics i ambientals per garantir una intervenció respectuosa amb l’entorn natural i minimitzar-ne l’impacte”, ha assenyalat Cabanes.
En relació amb el calendari d’execució dels treballs, es preveu que es duguin a terme en un termini de 14 mesos, durant els mesos de tardor i hivern per generar una menor afectació a la zona. “Els mesos més freds ens permeten treballar sobre un terreny més estable i en millors condicions per executar una actuació d’aquestes característiques”, ha apuntat el conseller.