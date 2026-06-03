Sant Julià obre a partir del 8 de juny l’accés rodat a la zona de Claror amb restriccions per a vehicles estrangers

Sant Julià reprendrà a partir del pròxim 8 de juny el control dels accessos rodats a les zones de Claror, Camp Ramonet, Port Negre i Coll de Finestres, en l’inici de la temporada de regulació de la circulació en aquests espais naturals d’alta muntanya. Tal com ja es va establir amb l’ordinació reguladora aprovada el juny del 2024, només es permetrà el pas de vehicles autoritzats i es mantindrà la prohibició de circulació per als vehicles amb matrícula estrangera o de lloguer que no disposin d’una autorització expressa del comú.
La regulació entrarà en vigor sempre que les condicions meteorològiques ho permetin i es preveu que es mantingui fins als mesos de novembre o desembre, si bé la data concreta de tancament encara està pendent de confirmació. L’objectiu de la mesura és ordenar l’afluència de vehicles i preservar l’entorn natural d’una de les zones de muntanya més freqüentades de la parròquia durant els mesos d’estiu.
Només es permetrà el pas de vehicles autoritzats i es mantindrà la prohibició de circulació per als vehicles amb matrícula estrangera o de lloguer
Per poder circular-hi, els usuaris hauran de disposar d’un carnet específic, amb un cost de 35 euros per persona. Aquest document es podrà tramitar a partir del mateix 8 de juny al servei de Tràmits del comú, de dilluns a divendres entre les 8.00 i les 14.30 hores, o bé mitjançant una sol·licitud descarregable des del web comunal.
En cas de no disposar del carnet, els conductors podran accedir puntualment a les zones regulades mitjançant el pagament d’una taxa de 26 euros per vehicle i dia. Les entrades es podran adquirir al servei de Tràmits del comú, a l’Oficina de Turisme o a la caseta situada a la barrera d’accés, on un guàrdia controlarà el pas dels vehicles. L’incompliment constitueix una infracció administrativa i pot comportar sancions econòmiques d’entre 50 i 3.000 euros, en funció de la gravetat dels fets.