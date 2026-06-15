Ocupació i Treball estrena unes dependències més «modernes» i centrades en l’atenció personalitzada

El Govern ha inaugurat aquest dilluns les noves dependències del Departament d’Ocupació i Treball, ubicades a l’edifici Les Columnes d’Andorra la Vella. Les instal·lacions han estat dissenyades per oferir una atenció més còmoda i adaptada a les necessitats dels ciutadans, amb espais específics per a entrevistes, reunions i tramitacions digitals.
Durant l’acte inaugural, el cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat que el projecte representa molt més que un trasllat administratiu. Segons Espot, les noves dependències simbolitzen “la voluntat que tenim de posar les persones al centre de l’acció de l’administració” i també el compromís de continuar modernitzant els serveis públics perquè siguin “més accessibles, més eficients i més propers”.
El cap de Govern ha destacat algunes de les novetats incorporades als nous espais, com ara els despatxos individualitzats per atendre el públic amb més privacitat i les zones habilitades per facilitar les gestions digitals. “Els propis ciutadans no hauran de marxar si han de fer alguna tramitació telemàtica, perquè la podran fer directament des d’aquí amb el suport del personal del departament”, ha explicat.
«Estem contents perquè les anteriors dependències no reunien les condicions ideals ni per al personal ni per als ciutadans que ens visitaven” – Conxita Marsol
Per la seva banda, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha celebrat la posada en funcionament d’unes dependències que considera necessàries després d’anys treballant en unes instal·lacions que havien quedat limitades. “Estem contents perquè les anteriors dependències no reunien les condicions ideals ni per al personal ni per als ciutadans que ens visitaven”, ha manifestat. La ministra ha afegit que “la llum i l’espai fan que tant els ciutadans estiguin molt ben atesos com que el personal pugui treballar en les millors condicions”.
Un altre dels elements destacats és el canvi d’ubicació. Espot ha remarcat que les noves oficines es troben en un punt “molt més cèntric” que l’anterior emplaçament d’Escaldes-Engordany i que això permet una atenció “més còmoda, més personalitzada i amb més confidencialitat”. El cap de Govern ha assenyalat que els nous espais disposen de “despatxos específics per a entrevistes i reunions, noves zones d’espera i una organització que permet millorar els circuits d’atenció”.
Marsol també ha incidit en la importància de l’accessibilitat. “És important que el Departament de Treball tingui una planta baixa”, ha afirmat, tot destacant que es tracta d’un servei amb una elevada afluència de ciutadans. La ministra ha explicat igualment que una de les novetats és la creació d’espais perquè els usuaris puguin fer tràmits digitals des de les mateixes dependències. “Quan venen aquí, si han de fer algun tràmit, el poden fer directament i poden rebre el suport del personal”, ha indicat.
«En les noves dependencies trobem despatxos específics per a entrevistes i reunions» – Xavier Espot
Paral·lelament, ha anunciat que el Govern està treballant en la modernització dels sistemes informàtics per ampliar les possibilitats de gestió en línia. “Confiem que cap a l’agost o al setembre ja puguem donar també aquest servei, que és important”, ha avançat.
Pel que fa a l’activitat registrada durant el 2025, el cap de Govern ha detallat que el Servei d’Inspecció de Treball va atendre 14.000 consultes presencials i telefòniques i va iniciar 178 actuacions inspectores. “És una tasca molt discreta però absolutament essencial per garantir unes relacions laborals equilibrades, segures i respectuoses amb la legislació”, ha afirmat.
En relació amb el Servei d’Ocupació, Espot ha explicat que durant l’any passat es van atendre més de 1.900 visites presencials, es van gestionar 870 currículums i més de 2.300 ofertes de treball. “Sortosament ara gestionem més ofertes de treball que demandes de treball”, ha remarcat. La feina d’intermediació desenvolupada pel servei va permetre concretar 155 contractacions.