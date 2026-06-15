Baixen fins a 244 les persones que busquen feina mentre les ofertes laborals al país pugen fins a les 1.826

El nombre de persones que buscaven feina a través del Servei d’Ocupació a finals de maig es va situar en 244, una xifra que representa una disminució del 5,8% respecte al mes anterior i del 5,4% en comparació amb el mateix període de l’any passat, quan hi havia 258 demandants en recerca activa de feina.
Paral·lelament, el nombre de persones inscrites amb l’objectiu de millorar la seva situació laboral va ser de 186, un 5,6% menys que a l’abril, tot i que un 1,6% superior al registrat un any abans.
Les dades publicades pel Servei d’Ocupació també mostren un increment destacat de les ofertes laborals disponibles. A finals de maig hi havia registrats 1.826 llocs de treball vacants, un 29,1% més que el mes anterior. Tot i aquest repunt mensual, la xifra continua situant-se un 6,5% per sota de la registrada al maig del 2025.
Pel que fa als demandants de serveis en situació d’ocupació, és a dir, persones que treballen però busquen altres oportunitats laborals, el total es va situar en 75 persones, dues de les quals es trobaven en situació de baixa mèdica superior a sis mesos. En aquest cas, la variació mensual va ser de l’1,4%.
L’anàlisi dels darrers dotze mesos mostra una mitjana mensual de 239 demandants en recerca de feina i de 198 persones en demanda de millora laboral, xifres que representen una reducció del 12,8% i del 5,3%, respectivament, respecte al període anterior. Durant aquest mateix interval, la mitjana de llocs de treball oferts ha estat de 1.656, amb una disminució de l’1,5%.
Per perfils professionals, gairebé tres de cada deu demandants de feina (29,1%) corresponen al grup dels empleats administratius. Els segueixen els treballadors de serveis, restauració, protecció i vendes (18%) i els treballadors no qualificats (16%). Entre les persones que busquen una millora laboral, predominen els tècnics i professionals de suport (28,5%), els empleats administratius (26,9%) i els tècnics i professionals científics (11,8%).
Pel que fa a les ofertes disponibles, la major part corresponen als artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció (33,7%), seguits pels treballadors de serveis, restauració, protecció i vendes (22,5%) i pels treballadors no qualificats (22%).
Les dones representen el 53,7% de les persones que busquen feina i el 59,1% de les que aspiren a una millora laboral
Les dades també evidencien que la gran majoria de persones que busquen feina ho fan des de fa poc temps. En concret, el 80,7% dels demandants en recerca porten menys de sis mesos desocupats, mentre que el 93,3% són considerats desocupats de curta durada.
Per franges d’edat, tant entre les persones que busquen feina com entre les que volen millorar la seva situació laboral predomina el grup d’entre 40 i 59 anys, que representa el 40,6% i el 43,5% dels inscrits, respectivament.
Les dones continuen sent majoria tant entre els demandants en recerca de feina com entre els que busquen una millora laboral. En el primer cas representen el 53,7% del total, mentre que en el segon arriben al 59,1%.
Quant a la nacionalitat, més de la meitat dels demandants en recerca de feina són andorrans (51,2%), seguits dels espanyols (21,3%). Entre les persones que busquen una millora laboral, en canvi, predominen les persones d’altres nacionalitats (33,9%) i les de nacionalitat espanyola (31,7%).
D’altra banda, a finals de maig hi havia 15 persones beneficiàries de l’ajut econòmic per desocupació involuntària. El 60% es concentra en la franja d’edat entre 40 i 59 anys, dues terceres parts són dones i el 66,7% tenen nacionalitat andorrana. Tots els beneficiaris fa més de deu anys que resideixen al país.
Pel que fa als programes d’ocupació, durant el mes de maig hi havia 16 treballadors contractats a través dels programes impulsats per les administracions públiques i entitats sense afany de lucre. A més, 11 persones treballaven mitjançant el Programa de foment de la contractació en el sector privat i vuit més participaven en altres programes específics de foment de l’ocupació.