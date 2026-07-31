Un motorista és traslladat en helicòpter a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona en tenir un greu accident al port d’Envalira

Un motorista de 62 anys ha estat traslladat a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona en haver patit, entorn les 14.50 hores, un greu accident al port d’Envalira. Es tracta d’un resident que conduïa una motocicleta amb matrícula espanyola i que ha perdut el control per causes que encara es desconeixen. Cap altre vehicle s’ha vist implicat. En un primer moment se l’ha traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, des d’on han confirmat que ha patit un traumatisme cranioencefàlic que ha obligat el seu trasllat cap a la Ciutat Comtal.
D’altra banda, pels volts de les 13.30 hores, un turisme amb matrícula andorrana ha patit un accident a l’antic tram de la CG2, a Ràdio Andorra. El conductor, un home de 51 anys, hauria patit una indisposició que hauria provocat que perdés el control del cotxe i que es desviés per un talús fins a aturar-se prop del riu. Ha acabat sortint del vehicle pel seu propi peu, tot i que ha estat traslladat a l’hospital per ser valorat.