La seguretat també exigeix serenitat

La decisió de la corporació d’Andorra la Vella de mantenir el dispositiu habitual per a la Festa Major pot agradar més o menys, però sembla encertada. I és que els protocols de seguretat no s’haurien de redefinir cada vegada que un succés genera alarma social, sinó a partir d’una anàlisi rigorosa dels riscos. Si tots els agents encarregats consideren que els recursos previstos són suficients, és aquest criteri el que hauria de prevaldre. Queda clar que els incidents registrats en altres celebracions han generat preocupació, com és natural, però també han evidenciat la importància de no alimentar conclusions precipitades. La seguretat no depèn únicament del nombre d’agents desplegats, sinó de la coordinació, la planificació i la responsabilitat col·lectiva. Per això, garantir que la ciutadania pugui gaudir de la festa amb tranquil·litat passa tant per uns protocols ben preparats com pel civisme de tots. I cal remarcar-ho, de tots. Actuar amb serenitat és, sovint, la millor manera de preservar la confiança sense renunciar a la prudència.