Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Núria Cleries durant la presa de possessió. | Consell Superior de la Justícia
El Periòdic d'Andorra
Justícia

Núria Cleries s’incorpora al Servei d’Inspecció de l’Administració de Justícia per un període de tres anys

El CSJ diu que respon a la necessitat de reforçar el servei en el marc de la reorganització actual i amb la voluntat de garantir la continuïtat i l'eficàcia

Núria Cleries va prendre ahir possessió del càrrec d’inspectora adscrita al Servei d’Inspecció de l’Administració de Justícia (SIAJ). Durant la cerimònia, Cleries va prometre lleialtat a la Constitució del Principat d’Andorra i es va comprometre a exercir les seves funcions amb imparcialitat, independència i plena submissió a la llei, així com a respectar el deure de secret professional vinculat al càrrec.

Segons ha informat el Consell Superior de la Justícia (CSJ), el nomenament respon a la necessitat de reforçar el Servei d’Inspecció en el marc de la reorganització actual de les seves funcions i amb la voluntat de garantir la continuïtat i l’eficàcia del servei. L’organisme destaca que la nova inspectora aporta una àmplia experiència en l’àmbit judicial, considerada clau per a les tasques de supervisió i avaluació del funcionament dels òrgans judicials.

El càrrec tindrà una durada inicial de tres anys, renovable una sola vegada, i inclou funcions d’examen i control del funcionament de l’Administració de Justícia. Entre els objectius del servei hi ha vetllar per l’eficiència del sistema judicial i assegurar el correcte compliment de les obligacions del personal judicial i administratiu.

Comparteix
Notícies relacionades
Gili reivindica el paper dels comuns “com a institució de terreny” davant la proposta de “l’òrgan supra-comunal”
Concòrdia reclama la “suspensió immediata” de la signatura de l’Acord amb la UE fins al referèndum consultiu
La Policia assegura que encara no disposa de cap confirmació oficial sobre la localització de Jean-Louis Pérez

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Un presumpte excés de velocitat activa un ampli dispositiu policial per interceptar un Porsche negre a la CG-1
  • Societat
L’USdA impulsa una nova branca sindical per representar els treballadors de la CASS i defensar els seus drets
  • Societat
El Govern paga més de 13.000 euros a Hife pel servei de bus llançadora ofert fins a l’Ospitalet durant el tall a l’RN20
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Encamp renovarà l’entorn de les escoles andorrana i francesa del Pas de la Casa amb nova pavimentació i mobiliari urbà
  • Parròquies, Successos
La Ruta de la Tapa de Sant Julià posa punt final a la dissetena edició amb més de 12.500 degustacions servides
  • Parròquies, Societat
Canillo celebrarà una jornada de portes obertes amb accés gratuït al Palau de Gel, el Pont Tibetà i el Roc del Quer
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu