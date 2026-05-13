Núria Cleries s’incorpora al Servei d’Inspecció de l’Administració de Justícia per un període de tres anys

Núria Cleries va prendre ahir possessió del càrrec d’inspectora adscrita al Servei d’Inspecció de l’Administració de Justícia (SIAJ). Durant la cerimònia, Cleries va prometre lleialtat a la Constitució del Principat d’Andorra i es va comprometre a exercir les seves funcions amb imparcialitat, independència i plena submissió a la llei, així com a respectar el deure de secret professional vinculat al càrrec.
Segons ha informat el Consell Superior de la Justícia (CSJ), el nomenament respon a la necessitat de reforçar el Servei d’Inspecció en el marc de la reorganització actual de les seves funcions i amb la voluntat de garantir la continuïtat i l’eficàcia del servei. L’organisme destaca que la nova inspectora aporta una àmplia experiència en l’àmbit judicial, considerada clau per a les tasques de supervisió i avaluació del funcionament dels òrgans judicials.
El càrrec tindrà una durada inicial de tres anys, renovable una sola vegada, i inclou funcions d’examen i control del funcionament de l’Administració de Justícia. Entre els objectius del servei hi ha vetllar per l’eficiència del sistema judicial i assegurar el correcte compliment de les obligacions del personal judicial i administratiu.