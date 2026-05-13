  El secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach, a la concentració per l'habitatge.
El Periòdic d'Andorra
Reforçar la defensa dels drets laborals

L’USdA impulsa una nova branca sindical per representar els treballadors de la CASS i defensar els seus drets

La nova estructura neix per donar resposta a les necessitats del personal de la parapública en un context de canvis estructurals i de pressions

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha anunciat la creació d’una nova branca sindical específica per als treballadors i treballadores de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), amb l’objectiu de reforçar la defensa dels drets laborals, professionals i socials del col·lectiu.

Segons ha informat el sindicat en un comunicat, aquesta nova estructura neix per donar resposta a les necessitats específiques del personal de la parapública en un context marcat pels canvis estructurals, les pressions sobre el sistema i l’augment de les exigències sobre els serveis públics essencials.

La nova branca sindical centrarà la seva acció en diversos eixos principals, entre els quals destaquen la defensa de les condicions laborals del personal de la CASS, incloent-hi salaris, estabilitat laboral i carrera professional, així com la millora de les condicions organitzatives i de la càrrega de treball amb la voluntat de garantir un servei públic de qualitat.

A més, l’USdA també ha remarcat que la nova branca tindrà un paper actiu en qualsevol procés de reforma que afecti la institució i els seus treballadors, i es convertirà en un canal de representació directa per recollir i defensar les demandes del col·lectiu.

Des del sindicat consideren que la qualitat del servei públic que ofereix la CASS està “directament vinculada” a les condicions laborals dels seus empleats, motiu pel qual defensen la necessitat de dotar-los d’una estructura sindical pròpia, “forta i organitzada”.

Amb aquesta iniciativa, l’USdA assegura que reforça el seu compromís amb una acció sindical “més propera als centres de treball, més especialitzada i amb capacitat real d’incidència”. La nova branca sindical compta ja amb el suport i la implicació directa de diversos treballadors i treballadores de la CASS, que, segons el comunicat, seran “el motor” d’aquest nou projecte sindical.

