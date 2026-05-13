  • En el marc de les actuacions s'estan duent a terme contactes amb la Interpol i amb les autoritats de Sud-àfrica per coordinar l’intercanvi d’informació relacionada amb el cas. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Sense novetats oficials

La Policia assegura que encara no disposa de cap confirmació oficial sobre la localització de Jean-Louis Pérez

Les autoritats mantenen activa la investigació després de la denúncia presentada per la família alhora que treballen amb la Interpol i Sud-àfrica

La policia ha assegurat a EL PERIÒDIC que, fins ara, no té cap confirmació sobre la localització de Jean-Louis Pérez. El cos policial respon així a les informacions publicades recentment, per altre mitjans de comunicació, les quals apuntaven que l’home havia estat trobat sa i estalvi.

La desaparició de Pérez va ser denunciada la setmana passada per una de les seves filles, després que la família deixés de tenir contacte amb ell durant diversos dies. A partir de la denúncia, la policia va activar una investigació per intentar aclarir la situació.

Les autoritats asseguren que no disposen d’informació oficial que acrediti que l’home hagi estat trobat

En el marc de les actuacions, també s’estan duent a terme contactes amb la Interpol i amb les autoritats de Sud-àfrica per coordinar l’intercanvi d’informació relacionada amb el cas. Cal recordar que, Jean-Louis Pérez forma part de la família fundadora del grup Pyrénées, impulsat per Georges Pérez i Jacqueline Pradère.

Un presumpte excés de velocitat activa un ampli dispositiu policial per interceptar un Porsche negre a la CG-1

