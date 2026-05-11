La Ruta de la Tapa de Sant Julià posa punt final a la dissetena edició amb més de 12.500 degustacions servides

Sant Julià de Lòria ha posat punt final aquest diumenge a la dissetena edició de la Ruta de la Tapa de Sant Julià de Lòria amb un balanç positiu després de cinc dies d’activitat gastronòmica i ambient festiu als carrers de la parròquia. Els quinze establiments participants han servit un total de 12.572 tapes durant l’esdeveniment, una xifra que confirma la consolidació d’aquesta proposta gastronòmica com una de les cites destacades del calendari lauredià.
L’edició d’enguany ha combinat degustacions culinàries amb activitats d’animació i dinamització que han contribuït a omplir els carrers i els restaurants de públic al llarg de tota la setmana. El sistema participatiu de premis també ha afavorit la implicació dels assistents, tant residents com visitants.
La Ruta de la Tapa ha mantingut el format habitual amb tapes i beguda a un preu assequible, permetent als participants completar un recorregut gastronòmic pels diferents establiments adherits. Des de l’organització s’ha valorat positivament la resposta del públic i la implicació dels restauradors, que han tornat a convertir la Ruta de la Tapa en una de les activitats amb més seguiment de la primavera a la parròquia.