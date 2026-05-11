Encamp renovarà l’entorn de les escoles andorrana i francesa del Pas de la Casa amb nova pavimentació i mobiliari urbà

El Consell d’Infants d’Encamp ha reprès aquest dilluns la seva activitat a casa comuna amb motiu del retorn, per part del comú, de les propostes presentades pels joves consellers per millorar la parròquia. Una d’elles és la millora de l’entorn de les escoles andorrana i francesa del Pas de la Casa. El projecte contempla la renovació de la pavimentació i la instal·lació d’un aparcament per a bicicletes, entre altres.
La cònsol major, Laura Mas, ha felicitat els joves consellers per la iniciativa i ha anunciat que “la pavimentació es renovarà durant aquest estiu del 2026 i també s’hi afegiran un aparcament per a bicicletes i nou mobiliari urbà”. Mas ha recordat que en aquesta zona s’han realitzat diverses actuacions, com la impermeabilització del pati de les escoles andorrana i francesa, i que en un futur es traslladarà la biblioteca i el nou Espai jove a l’antiga escola bressol.
Per altra banda, destaca també la promoció de la diversitat d’esports i en especial l’handbol al Pas. El conseller Joan Sans ha explicat que la iniciativa ja s’ha traslladat al Club d’Handbol Concòrdia Encamp amb l’objectiu d’obrir noves categories de cara a la temporada 2026-2027. Pel que fa al Pas, el comú treballa en l’organització de sessions de prova perquè els infants puguin començar a entrenar sense necessitat de desplaçar-se a Encamp.
“La pavimentació es renovarà durant aquest estiu del 2026 i també s’hi afegiran un aparcament per a bicicletes i nou mobiliari urbà” – Laura Mas
En aquesta mateixa línia la corporació ha proposat integrar les jornades multiesportives dins l’Enfira’t, reforçant així la presència dels clubs esportius de la parròquia amb espais específics per descobrir i provar diferents disciplines esportives. L’objectiu és donar a conèixer totes les activitats que es poden practicar a les instal·lacions esportives de la parròquia.
El Consell d’Infants també havia proposat millores als passos de vianants del Pas de la Casa. En aquest sentit, Joan Sans ha explicat que “s’organitzarà una sortida conjunta entre el grup d’educació viària i el Consell d’Infants per analitzar sobre el terreny les possibles millores de seguretat viària”. Pel que fa al carrer Major, es reforçarà la senyalització vertical per recordar que els vianants hi tenen preferència.