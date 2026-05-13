Concòrdia reclama la “suspensió immediata” de la signatura de l’Acord amb la UE fins al referèndum consultiu

Concòrdia ha demanat la suspensió immediata del procés de signatura i ratificació de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea fins que se celebri un referèndum consultiu previ entre la ciutadania andorrana. La formació considera “profundament antidemocràtic” que el Govern continuï avançant en el procés sense haver sotmès abans el text a consulta popular.
La declaració, feta pública aquest dimecres, arriba després de la recollida de signatures impulsada a la plataforma Change.org a favor de convocar un referèndum abans de la signatura de l’acord amb la UE, una iniciativa que Concòrdia assegura subscriure “plenament”.
En el comunicat, el partit defensa que Andorra manté una relació “fonamental” amb Europa i amb la Unió Europea, però alerta que l’acord negociat pel Govern representa “la decisió política, econòmica i legal més transcendent” adoptada fins ara amb implicacions estructurals sobre les institucions, el marc jurídic i la vida quotidiana dels ciutadans.
Concòrdia recorda que les negociacions entre el Govern andorrà i la Comissió Europea van concloure políticament el 12 de desembre del 2023 i lamenta que, malgrat això, encara no s’hagi convocat el referèndum consultiu previst a l’article 76 de la Constitució, al qual —afirmen— s’havien compromès els partits que integren l’Executiu.
La formació també critica el calendari previst per a l’aprovació de l’acord. Segons exposa, el text s’ha de votar al Consell de la Unió Europea el pròxim 22 de maig i posteriorment ser signat pels diferents governs europeus i pel mateix Executiu andorrà abans de la consulta ciutadana.
Per al partit, esperar que els estats membres de la UE i el Parlament Europeu avancin en la ratificació abans de consultar els andorrans genera “una pressió política i institucional manifestament indeguda” sobre la ciutadania. Davant d’aquesta situació, Concòrdia reclama aturar immediatament el procés i celebrar un referèndum abans que Andorra assumeixi “qualsevol compromís internacional ferm” relacionat amb l’Acord d’Associació.