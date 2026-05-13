Un presumpte excés de velocitat activa un ampli dispositiu policial per interceptar un Porsche negre a la CG-1

La policia ha desplegat aquest dimecres al matí un ampli dispositiu a la carretera general 1 per interceptar un vehicle Porsche de color negre a l’altura de l’Estació Nacional d’Autobusos, a Andorra la Vella. L’actuació s’ha produït cap a les 10.00 hores i ha mobilitzat sis dotacions motoritzades i un cotxe camuflat d’agents secrets.
Els agents han aturat temporalment la circulació mentre efectuaven comprovacions sobre el conductor del turisme implicat en l’operatiu
Segons els primers indicis, la intervenció estaria relacionada amb un presumpte excés de velocitat del conductor en un moment de màxima afluència de trànsit a la CG-1. Diversos testimonis han observat com els agents envoltaven el vehicle i aturaven la circulació durant uns instants mentre es feien les comprovacions pertinents.