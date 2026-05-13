Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El vehicle interceptat. | ANA / I.M.
Agències
Operatiu policial a la capital

Un presumpte excés de velocitat activa un ampli dispositiu policial per interceptar un Porsche negre a la CG-1

L’operatiu, desplegat aquest matí l’altura de l’Estació Nacional d’Autobusos, ha mobilitzat sis dotacions motoritzades i un vehicle camuflat

La policia ha desplegat aquest dimecres al matí un ampli dispositiu a la carretera general 1 per interceptar un vehicle Porsche de color negre a l’altura de l’Estació Nacional d’Autobusos, a Andorra la Vella. L’actuació s’ha produït cap a les 10.00 hores i ha mobilitzat sis dotacions motoritzades i un cotxe camuflat d’agents secrets.

Els agents han aturat temporalment la circulació mentre efectuaven comprovacions sobre el conductor del turisme implicat en l’operatiu

Segons els primers indicis, la intervenció estaria relacionada amb un presumpte excés de velocitat del conductor en un moment de màxima afluència de trànsit a la CG-1. Diversos testimonis han observat com els agents envoltaven el vehicle i aturaven la circulació durant uns instants mentre es feien les comprovacions pertinents.

Una persona resulta ferida en un accident de trànsit a l’Aldosa en què s’hi han vist implicades dues motocicletes

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Gili reivindica el paper dels comuns “com a institució de terreny” davant la proposta de l’ens supra-comunal
Concòrdia reclama la “suspensió immediata” de la signatura de l’Acord amb la UE fins al referèndum consultiu
La Policia assegura que encara no disposa de cap confirmació oficial sobre la localització de Jean-Louis Pérez

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’USdA impulsa una nova branca sindical per representar els treballadors de la CASS i defensar els seus drets
  • Societat
Núria Cleries s’incorpora al Servei d’Inspecció de l’Administració de Justícia per un període de tres anys
  • Societat
El Govern paga més de 13.000 euros a Hife pel servei de bus llançadora ofert fins a l’Ospitalet durant el tall a l’RN20
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Encamp renovarà l’entorn de les escoles andorrana i francesa del Pas de la Casa amb nova pavimentació i mobiliari urbà
  • Parròquies, Successos
La Ruta de la Tapa de Sant Julià posa punt final a la dissetena edició amb més de 12.500 degustacions servides
  • Parròquies, Societat
Canillo celebrarà una jornada de portes obertes amb accés gratuït al Palau de Gel, el Pont Tibetà i el Roc del Quer
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu