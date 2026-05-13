El Govern paga més de 13.000 euros a Hife pel servei de bus llançadora ofert fins a l’Ospitalet durant el tall a l’RN20

La secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat ha abonat a Autocars Andorra 2011, SL (Hife) la quantitat de 13.266,35 euros corresponent als ajuts per als serveis prestats entre l’Ospitalet i Andorra com a conseqüència del tall de la carretera francesa RN20 que va tenir lloc entre febrer i març.
Segons han informat, aquests ajuts formen part del paquet de mesures urgents per ajudar a pal·liar els efectes econòmics al Pas de la Casa derivats del tall de la carretera a conseqüència de l’esllavissada, i corresponen al període comprès entre el 13 de febrer i el 8 de març.
Així mateix, assenyalen que el servei de bus llançadora entre Andorra i l’Ospitalet va tenir una molt bona rebuda des de la seva posada en marxa, doncs va incrementar les freqüències diàries, la qual cosa va fer multiplicar l’afluència d’usuaris per 13. De fet, el bus va arribar a tenir una mitjana diària de més de 225 usuaris. Cal recordar que el servei era gratuït i estava finançat al 50% entre l’Executiu i el Comú d’Encamp.