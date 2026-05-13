Gili reivindica que els comuns “són la institució de terreny” davant la proposta de l’APTA de crear un nou organisme

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha defensat el paper dels comuns en la gestió urbanística després que l’Associació de Propietaris de Terres (APTA) proposés la creació d’un òrgan supra-comunal tècnico-polític per coordinar el desenvolupament territorial del país.
Gili ha assegurat que respecta la posició de l’entitat, però ha afirmat que desconeix exactament a què es referien els propietaris amb aquesta proposta. “És una opinió i cadascú pot tenir l’opinió que vulgui”, ha indicat, tot afegint que no sap “què han volgut dir els propietaris” perquè no hi ha parlat directament. En aquest sentit, ha plantejat si la demanda apuntava que “la política urbanística la fes el Govern”.
“Al comú som la institució de terreny” – Rosa Gili
La mandatària comunal ha reivindicat que els comuns són els qui tenen un coneixement més directe del territori. “Al comú som la institució de terreny”, ha remarcat, defensant que les administracions parroquials estan aplicant els canvis urbanístics d’acord amb les demandes ciutadanes, els programes electorals i també les directrius marcades des del Govern, com ara els estudis de càrrega parroquial.
Gili també ha insistit en la necessitat d’obrir un debat més ampli sobre el model de creixement del país. Segons ha exposat, cal “decidir quin país volem” abans d’impulsar noves lleis o mesures urbanístiques. En aquest context, ha mostrat preocupació per l’increment de població registrat en els darrers anys. “Fa no tant temps érem 70.000 o 75.000 habitants i ara gairebé arribem als 90.000”, ha advertit, qualificant aquest augment de “bogeria” i reclamant “serenar-se una mica” abans de continuar creixent.
“A dia d’avui el Govern em sembla que està molt allunyat, a vegades d’algunes coses. Per això hi ha competències que són comunals i competències que son de Govern” – Rosa Gili
La cònsol major també ha considerat que el Govern es troba “molt allunyat a vegades d’algunes coses” relacionades amb la realitat del territori i ha defensat que les competències urbanístiques continuïn en mans comunals. Tot i això, ha apostat perquè comuns i executiu treballin “més de la mà” per definir el futur del país i evitar, segons ha dit, que “se’ns escapi de les mans” amb un excés de construcció i cimentació.
Les declaracions arriben després que l’Associació de Propietaris de Terres reclamés una planificació urbanística amb més coordinació estatal i menys fragmentació parroquial en el marc de la revisió de la LGOTU i dels POUP. El president de l’entitat, Josep Duró, va defensar la creació d’un organisme compartit entre Govern i comuns per harmonitzar el desenvolupament territorial i evitar que “cada parròquia faci el que vol”.