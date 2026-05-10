Canillo celebrarà una jornada de portes obertes amb accés gratuït al Palau de Gel, el Pont Tibetà i el Roc del Quer

La parròquia de Canillo celebrarà el pròxim 17 de maig una jornada especial de portes obertes destinada als residents, que podran accedir gratuïtament a tres dels principals atractius turístics de la parròquia: el Palau de Gel, el Pont Tibetà de Canillo i el Mirador del Roc del Quer.
La iniciativa té com a objectiu apropar aquests espais emblemàtics a la ciutadania resident i fomentar-ne el coneixement i la participació. Les entrades per visitar el Pont Tibetà i el Mirador del Roc del Quer es podran recollir a partir del 15 de maig a l’Oficina de Turisme de Canillo presentant l’acreditació de residència o la nacionalitat andorrana. Pel que fa al Palau de Gel, els accessos gratuïts es distribuiran directament a la recepció de la instal·lació.
Des de l’organització s’ha recordat que totes les entrades seran gratuïtes, però limitades, motiu pel qual es recomana retirar-les amb antelació. La directora del Palau de Gel i Serveis Turístics de Canillo, Sira Puig, ha destacat que aquesta jornada “representa una oportunitat única per redescobrir aquests espais en un ambient obert i accessible per a tothom”.
La jornada pretén reforçar el vincle entre la població resident i alguns dels equipaments i punts turístics més visitats de la parròquia, en una acció pensada per afavorir la participació local.