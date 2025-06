Esmenes a la proposició de llei

Andorra Endavant proposa un fons finançat pels agressors per indemnitzar les víctimes de violència de gènere

La proposta preveu multes penals proporcionals per als condemnats i descarta que sigui l’Estat qui assumeixi les compensacions econòmiques

El grup parlamentari Andorra Endavant ha presentat aquest divendres un conjunt de deu esmenes a la proposició de llei de modificació per a l’eradicació de la violència de gènere i domèstica, actualment en tràmit parlamentari. Les esmenes proposen un model alternatiu de responsabilitat penal i reparació, fonamentat en el principi que han de ser els agressors, i no els contribuents, qui assumeixin el cost de les compensacions a les víctimes.

Entre les principals novetats, la formació aposta per la creació d’un Fons de Garantia destinat a garantir indemnitzacions àgils i efectives, el qual estaria exclusivament finançat a través de multes penals imposades als agressors amb capacitat econòmica. Aquesta proposta s’oposa a l’opció contemplada per la majoria parlamentària, segons la qual seria l’Estat qui es faria càrrec dels pagaments quan els condemnats fossin insolvents. Per a Andorra Endavant, aquest plantejament trasllada injustament la responsabilitat als pressupostos públics, mentre que el seu model reforçaria la justícia restaurativa i la reconstrucció emocional de les víctimes.

En l’àmbit penal, la proposta incorpora reformes específiques per reforçar la resposta jurídica davant les diferents formes de violència masclista. Es preveuen multes obligatòries d’entre 1.000 i 20.000 euros segons la gravetat del delicte, així com l’expulsió del territori durant cinc anys un cop complerta la pena per a persones no nacionals condemnades per delictes greus. També es proposa tipificar com a delicte l’assetjament sexual —tant verbal com no verbal— amb penes d’arrest i sanció econòmica, i s’amplia l’abast punible a la temptativa, la inducció i la difusió de continguts violents a través de xarxes socials.

La iniciativa es presenta com una aposta per una justícia més efectiva, estructurada i centrada en les víctimes, tot prioritzant la responsabilitat individual i la sostenibilitat econòmica. “La justícia no pot recaure sobre els contribuents, sinó sobre qui causa el mal”, resumeixen des del grup parlamentari.