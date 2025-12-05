Mor el padrí de 81 anys ingressat en estat crític després d’un atropellament dimecres al vespre a Escaldes

L’home de 81 anys que es trobava hospitalitzat en estat crític a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ha mort aquest divendres. El pacient va ser ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) després de patir ferides de gran gravetat arran d’un atropellament la nit de dimecres. L’incident es va produir en un carrer estret que connecta amb l’avinguda Fiter i Rossell, a Escaldes-Engordany, quan un turisme amb matrícula andorrana avançava en direcció contrària. En aquell moment, elvehicle va colpejar el vianant mentre aquest travessava per un pas habilitat. Els equips d’emergència el van atendre al lloc dels fets i posteriorment el van traslladar al centre hospitalari, on finalment no ha pogut recuperar-se de les ferides.