Un home resulta ferit després d’un atropellament per un vehicle que circulava contra direcció a Escaldes

Un home de 81 anys ha resultat ferit aquesta tarda després de ser atropellat per un vehicle que circulava contra direcció per un carreró que desemboca a l’avinguda Fiter i Rossell, a Escaldes-Engordany. Segons la policia, el conductor del turisme, amb matrícula andorrana, ha envestit el vianant mentre aquest travessava per un pas de vianants. La víctima ha estat atesa pels serveis d’emergència i traslladada posteriorment a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on roman en estat crític, segons han confirmat fonts hospitalàries a aquest mitjà.