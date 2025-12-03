Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'home ha estat atès pels serveis d’emergència i traslladat posteriorment a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Accident

Un home resulta ferit després d’un atropellament per un vehicle que circulava contra direcció a Escaldes

La víctima ha estat envestida en un carreró que connecta amb l’avinguda Fiter i Rossell i ha requerit trasllat immediat al centre hospitalari

Un home de 81 anys ha resultat ferit aquesta tarda després de ser atropellat per un vehicle que circulava contra direcció per un carreró que desemboca a l’avinguda Fiter i Rossell, a Escaldes-Engordany. Segons la policia, el conductor del turisme, amb matrícula andorrana, ha envestit el vianant mentre aquest travessava per un pas de vianants. La víctima ha estat atesa pels serveis d’emergència i traslladada posteriorment a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on roman en estat crític, segons han confirmat fonts hospitalàries a aquest mitjà.

