Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El Periòdic d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Conferència de ministres de Justícia i Interior del Consell d'Europa

Molné exposa a Estrasburg l’estratègia andorrana contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme

La ministra reivindica una resposta basada en la formació especialitzada i la coordinació entre països davant de la criminalitat transnacional

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha exposat aquest dimarts a Estrasburg les eines i els mecanismes que Andorra aplica per combatre el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, en el marc de la Conferència de ministres de Justícia i Interior del Consell d’Europa. Durant la seva intervenció a la taula rodona titulada ‘Investigar, seguiment dels diners: l’especialització en l’era de la complexitat’, la ministra ha defensat que l’especialització dels professionals implicats, l’adaptació constant de les tècniques d’investigació i la cooperació internacional són factors essencials per fer front a aquest tipus de criminalitat.

En aquest sentit, Molné ha detallat l’estructura especialitzada de què disposa Andorra per perseguir aquests delictes. Així, ha explicat que el Principat compta amb seccions específiques d’instrucció penal dedicades a determinades infraccions, entre les quals les vinculades al blanqueig de capitals, així com amb fiscals especialitzats en aquesta matèria i una unitat policial encarregada de les investigacions econòmiques i financeres.

La titular de Justícia i Interior també ha posat en relleu l’aposta del país per la modernització tecnològica de les investigacions. Segons ha explicat, Andorra està incorporant noves eines destinades a millorar l’extracció i l’anàlisi de dades digitals amb l’objectiu de fer més eficaces les investigacions relacionades amb el crim financer.

«L’especialització dels actors implicats, l’adaptació de les tècniques d’investigació i la cooperació internacional són elements clau per fer front a aquest tipus de delictes» – Ester Molné

Un altre dels eixos destacats de la seva intervenció ha estat la cooperació internacional. Molné ha remarcat que Andorra manté una participació activa com a autoritat central en diversos convenis internacionals de cooperació penal, especialment en el marc del Conveni europeu d’assistència judicial en matèria penal. A més, la ministra ha recordat que recentment el Principat ha aprovat l’adhesió al Conveni de Varsòvia, una decisió que, segons ha assenyalat, permetrà reforçar el marc normatiu i consolidar el compromís andorrà en la lluita contra el blanqueig de capitals, la corrupció i el finançament del terrorisme.

La conferència ha servit per compartir experiències i conèixer les estratègies impulsades per altres estats europeus davant dels nous reptes que planteja el crim organitzat, especialment en àmbits relacionats amb les noves tecnologies i la necessitat d’una major especialització dels diferents actors encarregats de la investigació i persecució de les estructures criminals. Aprofitant la trobada, Molné també ha participat en una reunió conjunta amb representants de Mònaco, San Marino i Liechtenstein per abordar qüestions d’interès comú entre els petits estats europeus.

La Policia es forma amb experts britànics per reforçar la lluita contra el blanqueig i la delinqüència organitzada

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La seguretat comença amb l’actitud
Ponce: «Andorra continua sent un destí atractiu, però les condicions no tenen res a veure amb les de fa uns anys»
Marsol avança que s’han rebut almenys sis o set ofertes d’edificis per ampliar el parc públic de lloguer assequible

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
Els 18 habitatges per a la gent gran de l’antic hotel Jaume I podrien estar disponibles durant la tardor del 2027
  • Societat
Naturland estrena una tirolina de 625 metres per «desbancar» el Tobotronc com a activitat estrella de la cota 1.600
  • Societat
Gairebé 3.600 persones han votat per dipòsit abans de les eleccions per al Consell d’Administració de la CASS
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Els 18 habitatges per a la gent gran de l’antic hotel Jaume I podrien estar disponibles durant la tardor del 2027
  • Parròquies
Sant Julià habilita un mur lliure per a grafitis al parc del Prat Gran per fomentar l’expressió artística urbana
  • Cultura, Parròquies
Sant Miquel de Prats recuperarà la imatge del retaule original desaparegut fa un segle de l’església romànica
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu