Molné exposa a Estrasburg l’estratègia andorrana contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha exposat aquest dimarts a Estrasburg les eines i els mecanismes que Andorra aplica per combatre el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, en el marc de la Conferència de ministres de Justícia i Interior del Consell d’Europa. Durant la seva intervenció a la taula rodona titulada ‘Investigar, seguiment dels diners: l’especialització en l’era de la complexitat’, la ministra ha defensat que l’especialització dels professionals implicats, l’adaptació constant de les tècniques d’investigació i la cooperació internacional són factors essencials per fer front a aquest tipus de criminalitat.
En aquest sentit, Molné ha detallat l’estructura especialitzada de què disposa Andorra per perseguir aquests delictes. Així, ha explicat que el Principat compta amb seccions específiques d’instrucció penal dedicades a determinades infraccions, entre les quals les vinculades al blanqueig de capitals, així com amb fiscals especialitzats en aquesta matèria i una unitat policial encarregada de les investigacions econòmiques i financeres.
La titular de Justícia i Interior també ha posat en relleu l’aposta del país per la modernització tecnològica de les investigacions. Segons ha explicat, Andorra està incorporant noves eines destinades a millorar l’extracció i l’anàlisi de dades digitals amb l’objectiu de fer més eficaces les investigacions relacionades amb el crim financer.
«L’especialització dels actors implicats, l’adaptació de les tècniques d’investigació i la cooperació internacional són elements clau per fer front a aquest tipus de delictes» – Ester Molné
Un altre dels eixos destacats de la seva intervenció ha estat la cooperació internacional. Molné ha remarcat que Andorra manté una participació activa com a autoritat central en diversos convenis internacionals de cooperació penal, especialment en el marc del Conveni europeu d’assistència judicial en matèria penal. A més, la ministra ha recordat que recentment el Principat ha aprovat l’adhesió al Conveni de Varsòvia, una decisió que, segons ha assenyalat, permetrà reforçar el marc normatiu i consolidar el compromís andorrà en la lluita contra el blanqueig de capitals, la corrupció i el finançament del terrorisme.
La conferència ha servit per compartir experiències i conèixer les estratègies impulsades per altres estats europeus davant dels nous reptes que planteja el crim organitzat, especialment en àmbits relacionats amb les noves tecnologies i la necessitat d’una major especialització dels diferents actors encarregats de la investigació i persecució de les estructures criminals. Aprofitant la trobada, Molné també ha participat en una reunió conjunta amb representants de Mònaco, San Marino i Liechtenstein per abordar qüestions d’interès comú entre els petits estats europeus.