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  • La formació aborda metodologies de cooperació internacional per combatre el finançament del terrorisme i la delinqüència organitzada. | Policia d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Formació especialitzada

La Policia es forma amb experts britànics per reforçar la lluita contra el blanqueig i la delinqüència organitzada

Una cinquantena de professionals dels àmbits policial, judicial, duaner i tributari participen en les sessions organitzades a Batllia

La Policia ha iniciat aquesta setmana una formació especialitzada amb experts del Regne Unit per reforçar els coneixements i les eines de lluita contra el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme i la delinqüència organitzada. Les sessions, que se celebren aquest dimarts i dimecres a la seu de la Justícia, compten amb la col·laboració del Consell Superior de la Justícia, la Fiscalia i la Batllia.

La iniciativa reuneix una cinquantena de professionals dels àmbits policial, judicial, duaner i tributari amb la voluntat d’intercanviar experiències i aprofundir en els mecanismes de cooperació internacional davant d’unes activitats delictives cada vegada més complexes i transnacionals. Entre els ponents hi participen representants del departament d’Hisenda i Duanes del Regne Unit, de l’Agència Nacional britànica contra el Crim, del Servei de Fiscalia de la Corona britànica i de l’Oficial d’Enllaç Policial Antiterrorista de l’Ambaixada Britànica. La formació també compta amb la participació del fiscal adjunt Borja Aguado i de la batlle Azahara Cascales.

La trobada, impulsada amb el suport de l’ambaixada britànica a Madrid, se celebra aquest dimarts i dimecres a Andorra

Les jornades tenen com a objectiu donar a conèixer les metodologies i procediments utilitzats pels investigadors dels dos països per combatre fenòmens delictius que sovint transcendeixen fronteres i requereixen una resposta coordinada entre diferents organismes i jurisdiccions. La formació ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’ambaixada britànica a Madrid i s’emmarca en una línia de treball que el cos policial andorrà desenvolupa des de fa anys amb especialistes internacionals. En aquest sentit, Andorra ja ha organitzat intercanvis similars amb experts dels Estats Units, Itàlia, França i Espanya, als quals ara se suma el Regne Unit.

Des del departament de Policia es considera que la formació continuada és una peça fonamental per avançar en la professionalització i l’especialització dels agents. Les sessions estan especialment orientades als membres de la unitat Economicofinancera, la unitat d’Investigació Criminal Tècnica, Antifrau i l’Oficina de Cooperació Policial Internacional. A més de l’actualització de coneixements, aquestes trobades permeten reforçar els contactes professionals i consolidar la cooperació amb organismes estrangers per afrontar amb més garanties els reptes presents i futurs en matèria de seguretat i investigació criminal.

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