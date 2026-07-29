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  • La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, durant una roda de premsa. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Marc jurídic “complex”

Molné confia que les càmeres corporals dels agents de circulació es puguin utilitzar ja aquest mateix 2026

Cada corporació comunal haurà de presentar la seva pròpia sol·licitud, elaborar un estudi d’impacte i disposar d’un reglament regulador

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha assegurat que la comissió de videovigilància emetrà “ben aviat” l’informe preceptiu sobre l’ús de càmeres corporals per part dels agents de circulació. La tramitació s’ha allargat perquè la documentació presentada inicialment no era correcta i s’ha hagut d’adaptar a un marc jurídic “complex”, que implica la llei de seguretat pública, la dels agents i les ordinacions comunals. Així, i tot i evitar concretar terminis, la mandatària ha afirmat que no creu que el procés “es dilati excessivament” i ha apuntat que, si l’informe és favorable, els dispositius es podrien començar a utilitzar durant aquest 2026.

La ministra, això sí, ha precisat que l’autorització no serà automàtica per a tots els comuns. En aquest sentit, ha dit que cada corporació haurà de presentar la seva pròpia sol·licitud, elaborar un estudi d’impacte i disposar d’un reglament regulador, ja que els sistemes poden ser diferents i cada cas s’ha d’analitzar de manera individualitzada. Amb tot, ha admès que, una vegada resolt el primer expedient, és possible que les peticions posteriors avancin més ràpidament.

Molné també ha deixat oberta la possibilitat de modificar la llei de seguretat pública si l’informe conclou que és necessari ampliar l’ús de les gravacions. “Estaríem disposats a fer-ho, perquè pensem que serà una bona eina”, ha afirmat. En aquest cas, considera que la reforma podria limitar-se a “un parell d’articles” i que caldria donar-li prioritat perquè pogués entrar en vigor abans del final de la legislatura, tot i remarcar que encara desconeix si la comissió acabarà reclamant aquest canvi legal.

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