Micó lloa els resultats de Concòrdia i sincera que «hi ha molt joc encara» per decidir el candidat de Demòcrates

Ja fa prop de dos mesos que els professionals d’Andorra Recerca i Innovació van destapar una «punxant» i decisiva enquesta política referent al primer semestre d’any que deixava, una vegada més, a la figura del president de Concòrdia, Cerni Escalé, com a gran cap de cartell de cara a les futures eleccions del 2027. Potser això ja no sorprèn a ningú, ja que des de la irrupció del partit l’any 2022 ha escalat posicions i s’ha consolidat com la força de l’oposició amb més muscle, almenys en intenció de vot. Amb gairebé el 38% dels vots, dels prop de 800 enquestats i només aquells que van decidir respondre a qui votarien en unes eleccions generals, s’han decantat envers aquesta formació. Sobre això, ha opinat per a EL PERIÒDIC el coordinador de l’àrea de sociologia de l’organisme citat, Joan Micó, afirmant que «s’ha de destacar el paper de la formació per haver encapçalat dues enquestes seguides com a primera força política i amb distància».
Fent entendre, al mateix temps, que fins fa poc hi havia «una proporció molt gran d’actius votants que no identificaven ni trobaven qui hauria de ser el nou cap de Govern, em fa la sensació que en aquest aspecte hi ha encara molt a jugar«, ha estipulat el coordinador. Cal recordar que al darrer sondeig polític ja esmentat, el líder que va rebre una valoració mitjana més alta és Escalé amb un 6,4, seguit de les figures de Pere Baró (PS), Carine Montaner (Andorra Endavant) i el mateix Espot. Per a Micó, el pes de les llistes parroquials «té molta força, malgrat que només podem detectar el vot de la llista nacional, la qual cosa, com va succeir a les últimes eleccions, no es van poder vèncer per una majoria absoluta des d’aquest apartat, i crec que en el joc de les aliances ja comença a denotar-se un cert cansament», ha deslligat sobre la situació actual.
«El joc de les aliances ha anat perdent força fins al punt que encara serà idèntic. També vam creure l’any 2019 que el PS guanyaria i en part pel fet de no saber qui seria el candidat principal de DA» – Joan Micó
«Hi haurà un pols segur, que serà força interessant i veurem què passa. El joc de les aliances, per contra, sembla que serà una mica idèntic», ha fet saber el responsable de l’àrea de sociologia, qui fent un símil amb la situació que hi va haver durant el tram final del darrer mandat de Toni Martí (2019), «ens va sortir que el PS estava per sobre de Demòcrates per Andorra quan encara no se sabia ni qui seria el nou candidat», el qual acabaria sent l’actual cap de Govern. Val a dir que el present baròmetre polític ha extret també que els andorrans tenen un clar interès en l’esdevenir polític del seu país en gairebé el 60% dels casos, mentre que aquells d’una nacionalitat distinta expressen, amb aquesta mateixa proporció, que no disposen d’aquesta motivació.
Hi haurà campanya de la por o de la informació?
Ponderant que la presentació i exposició clara d’un candidat per DA serà transcendental i «influirà molt» en el moment de la votació final, Micó deixa a tall de reflexió que «la vida no és pas cíclica, i ho veiem perquè la cara de Xavier Espot no tornarà a aparèixer a les eleccions». Demanat sobre la qüestió de l’Acord d’associació amb la Unió Europea i sí aquest afer influirà també de cara a les votacions nacionals, el portaveu de la branca de sociologia de l’AR+I ha recordat que «fa dos anys la diferència entre qui volia l’acord i qui no va ser més pronunciada. Enguany és un 46% que s’hi oposa, un 34% que ho voldria i un altre destacat 20% que encara no ho té clar». Una dada important que trasllada és que en la pregunta de si la persona se sent o no ben informada, «encara tenim un elevat percentatge que no se sent degudament coneixedor del tema».