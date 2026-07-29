El Consell Superior designa Víctor Correas Sitje com a magistrat substitut i planifica els pròxims moviments

Avui s’ha celebrat el jurament per a la presa de possessió del càrrec de magistrat substitut (figura creada a partir d’una modificació legislativa feta fa un any) al magistrat Víctor Correas Sitje per dotar així «una falta d’aquells magistrats susceptibles de recusacions i d’incompatibilitats que actualment s’estan generant», com bé ha precisat el president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Josep Maria Rossell.
En aquest sentit, ha fet saber que encara no s’ha designat a ningú més perquè «primer es porta a terme una bossa anyal d’acord amb un concurs de mèrits que presenta una sèrie de candidats, i els acceptats entren a formar part de la bossa de magistrats substituts i, en funció de les necessitats existents, s’autoritza o no el seu nomenament», el qual avui ha tingut al protagonista introduït.
«El Tribunal Superior ens va comunicar que calia un especialista en dret penal per a la Sala Penal del Consell Superior de la Justícia, i que tot just avui hem nomenat» – Josep Maria Rossell
Precisament la necessitat que hi ha hagut enguany al Consell Superior de la Justícia ha estat el d’un especialista en dret penal per a una vacant a la Sala Penal, la qual ha correspost i derivat en el posterior nomenament de Correas. Una necessitat que dictamina i sol·licita el Tribunal Superior i amb relació a complir uns requisits que especifica la llei. Altrament, Rossell s’ha referit als aspirants per a les places de fiscal adjunt i de batlle de reforç (amb només cinc sol·licituds fins al moment per a un total de sis places) sincerant que «segurament no omplirem totes les vacants del concurs, però primer hem de veure com acaba i si cal n’obrirem un altre». El portaveu del CSJ ha deixat clar que la intenció de l’estament és «planificar d’aquí a quatre o cinc anys vista» les places que hauran de cobrir i donar així «una mica més de publicitat al concurs per atraure el màxim de candidats».
Concretant que la fase d’aquesta anàlisi prèvia per a la pròxima planificació encara no ha sigut encetada, Rossell ha especificat que en el moment que ell i el seu equip van entrar al CSJ el 2023 «aquesta planificació no existia, i a aquest efecte se suma que tenim molts magistrats que s’han jubilat recentment», afegint que potser també caldrà destinar més batlles de reforç. No ha volgut, tanmateix, donar una data concreta de quan hauria de començar a efectuar-se dita anàlisi, «ja que no és una prioritat per a nosaltres en aquests moments, però tampoc ho volem deixar de banda». La prioritat, segons ha recalcat, és «disposar quan abans de les eines perquè puguem funcionar millor, i per això celebro que hagi entrat a tràmit parlamentari la llei sobre el personal del Consell Superior de la Justícia», ha conclòs.