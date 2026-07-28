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  • El coordinador del grup de sociologia d'Andorra Recerca i Innovació, Joan Micó, atenent EL PERIÒDIC. | Marvin Arquíñigo
Paris Mameghani Garcia
  • Societat
Entrevista

Joan Micó: «Vindran canvis, però aviat la gent començarà a normalitzar la crisi i a restar-li importància en el futur»

El coordinador del grup de sociologia de l’AR+I parla de la problemàtica de l’habitatge, les butxaques i la bona situació econòmica del país

Amb les dades a les mans i encara calentes, l’Observatori del primer semestre del 2026 d’Andorra Recerca i Innovació ha deixat molts titulars quant a les principals preocupacions dels ciutadans. De fet, a ningú l’ha sorprès que la problemàtica de l’habitatge continuï sent, en una nova enquesta, la situació més rellevant a pal·liar i la que més neguit provoca als habitants d’un país que veuen i reclamen (cada vegada amb més força) que els preus dels lloguers són excessivament elevats, sobretot en comparació a les seves rendes, i que per això tampoc poden veure als seus fills marxar de casa.

Parlem amb el coordinador del grup de sociologia de l’AR+I, Joan Micó, per fer una diagnosi més profunda no només d’aquesta qüestió i de les seves causes, sinó també de les butxaques i de la bona situació econòmica que assoleix un any més el Principat.

Joan Micó

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