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Sergi Gil Bosch
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[Amb imatges] Una dona acaba a l’hospital després de ser atropellada a Escaldes per un turisme espanyol

L'accident s'ha registrat poc després de les 12.20 hores entre l'Avinguda Carlemany i el Carrer Santa Anna, prop de l'Església de Sant Pere el Màrtir

Una dona de 35 anys ha estat traslladada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell després de ser envestida per un vehicle 4×4 amb matrícula espanyola. Els fets han succeït prop de les 12.20 hores a l’encreuament entre l’Avinguda Carlemany i el Carrer Santa Anna d’Escaldes-Engordany, prop de l’Església de Sant Pere el Màrtir. Segons afirmen alguns testimonis, la noia, hauria travessat el pas de vianants a correcuita, la qual cosa hauria provocat que el cotxe l’atropellés. En tot cas, segons ha pogut confirmar EL PERIÒDIC, està estable.

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