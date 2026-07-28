[Amb imatges] Una dona acaba a l’hospital després de ser atropellada a Escaldes per un turisme espanyol

Una dona de 35 anys ha estat traslladada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell després de ser envestida per un vehicle 4×4 amb matrícula espanyola. Els fets han succeït prop de les 12.20 hores a l’encreuament entre l’Avinguda Carlemany i el Carrer Santa Anna d’Escaldes-Engordany, prop de l’Església de Sant Pere el Màrtir. Segons afirmen alguns testimonis, la noia, hauria travessat el pas de vianants a correcuita, la qual cosa hauria provocat que el cotxe l’atropellés. En tot cas, segons ha pogut confirmar EL PERIÒDIC, està estable.