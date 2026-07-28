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Paris Mameghani Garcia
  • Societat
Meteorologia

Protecció Civil activa una prealerta per perill d’incendi molt alt a la zona centre i sud del país i per altes temperatures

Demà començarà la que serà la cinquena onada de calor, un fet inèdit fins dia d’avui en un mateix estiu, amb màximes de 36 graus als fons de vall

Protecció Civil ha activat una prealerta per perill d’incendi d’acord amb la informació del Butlletí de perill d’incendis publicat pel Cos de Bombers, el qual indica un perill molt alt (nivell 2) a la zona centre i sud del país. A la resta del territori, el perill d’incendi és alt, nivell 1. Aquesta situació, a més, s’hauria de mantenir com a mínim fins dimecres de la següent setmana.

D’altra banda, també s’ha activat una prealerta per altes temperatures al centre i sud per als pròxims dies. I és que després d’un cap de setmana d’estiu amb temperatures normals per l’època de l’any, aquest inici de setmana ja han començat a remuntar, però a partir de demà començarà la que serà la cinquena onada de calor, un fet inèdit fins dia d’avui en un mateix estiu.

L’absència de precipitacions farà que les temperatures es mantinguin càlides fins ben entrada la nit i el refredament nocturn sigui limitat

La situació es pot allargar fins ben entrada la següent setmana. Al centre i sud del país es preveuen màximes de 36 graus als fons de vall més càlids, mentre al nord, la calor no serà tant extrema, amb avís groc, però les màximes també poden superar els 30 graus a 1.500 metres. En afegit, l’absència de precipitacions farà que les temperatures es mantinguin càlides fins ben entrada la nit i el refredament nocturn sigui limitat, sobretot a les àrees urbanes.

Davant d’aquesta situació, Protecció Civil ha activat una sèrie de procediments preventius d’acord amb la campanya de prevenció d’incendis forestals com la suspensió de les enceses de foc, el llançament de coets pirotècnics, les restriccions de l’ús del foc en les zones de barbacoa. També ha recordat la importància d’extremar la precaució al medi natural i de no llançar burilles enceses ni llumins a la natura, no deixar brossa a la natura i utilitzar els contenidors adequats.

La Creu Roja desplega un dispositiu d’emergència per donar suport als afectats pels incendis de la Gironda

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