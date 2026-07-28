Andorra Telecom certifica el seu futur en la consulta i gestió de tràmits i cedeix una plaça pel goig públic

Fins a 25 milions i fet tot de fusta. Labor conjunta entre el Govern, el Comú d’Andorra la Vella i Andorra Telecom. Així és com s’ha fructificat, construït, emplaçat i justament avui inaugurat la cessió oficial de l’anomenada plaça de Bombers i de l’obertura de la nova botiga d’atenció al client d’Andorra Telecom en una primera fase a l’edifici NODE de la capital. En aquest sentit, en nom de l’Executiu i com a president del Consell d’Administració de l’empresa citada, Xavier Espot ha proferit el discurs inaugural per donar el tret de sortida a una plaça de 1.850 metres quadrats que tot just veia col·locada la seva primera pedra fa gairebé dos anys, i on es trobava la Caserna de Bombers, per substituir-la ara en un «espai viu que demostri que la inversió pública no només compleixi una funció estricta, sinó que al mateix temps millori la qualitat de vida dels seus veïns«.
A dalt: el cap de Govern, Xavier Espot, amb el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, i el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, per retallar la banda que inaugura la plaça al voltant de l’edifici NODE. A baix, el cap de Govern i el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, preparats per destapar el rètol amb el nom de ‘plaça de Bombers’. | SFGA i El Periòdic
Val a dir que per aquest motiu Andorra Telecom ha formalitzat avui públicament la cessió d’aquesta plaça (que es troba en ple centre d’Andorra la Vella i en connexió amb altres carrers com Bonaventura Riberaygua o el carrer de la Borda) al comú que dirigeix Sergi González per culminar una primera part d’un projecte «que no només busca reforçar el paper estratègic del Principat en l’àmbit digital, sinó que ve amb la intenció de dinamitzar un espai on sempre passaven coses«, com bé ha esclarit en un primer torn el mandatari comunal. Aquest també ha promès que la corporació treballarà any rere any per intervenir en la ubicació i fer que la capital «esdevingui un indret cada cop més humà i més ben valorat pels seus ciutadans». El desig, però, va segellar-se en un primer conveni l’any 2021 que va assentar les bases per integrar-ho tot en l’entorn urbà.
«Prometem que en un espai com aquest, on sempre han sorgit bones històries per a tots nosaltres, el comú el convertirà en un entorn cada cop més humà i agradable tant per a veïns com pels comerços adjacents» – Sergi González
Per la seva banda, i en nom de l’empresa de telecomunicacions estatal, Jordi Nadal, ha concretat (ja entrats a la planta baixa de l’edifici en un dia especialment calorós com el d’avui) que la botiga, la qual està segmentada en funció de cada tràmit i gestió i fins d’aquí a mig any encara no quedarà del tot habilitada, «haurà de permetre continuar gestionat amb risc i eficiència els prop de 75.000 tràmits que fem anualment des de la seu física, atenent a una persona cada dos minuts». Nadal també ha fet valdre la gestió comuna entre el Govern i el comú de la capital, com també «la feina que han dut a terme els treballadors de la companyia i dels seus clients», tot per «perfilar i fer prosperar un centre neuràlgic de la tecnologia».
A dalt, un plànol contrapicat del recentment estrenat edifici NODE per acollir la botiga presencial d’Andorra Telecom. A baix, el mossèn Sàrries beneint l’espai davant de la mirada del cap de Govern i del ministre Torres. | El Periòdic / P.M.
Una cita que tampoc s’ha volgut perdre l‘intrèpid i curiós mossèn Sàrries, qui un cop les autoritats han proferit els respectius discursos, ha passat a beneir tant la plaça de Bombers com posteriorment la innovadora botiga, la qual com bé ha detallat Nadal, es troba ara «en un indret molt més adequat i preparat per al seu ús, i amb una atenció molt més centrada i personalitzada al client des que entra per la porta». El dirigent d’Andorra Telecom també ha informat avui que a escala global la teleoperadora gestiona en els seus canals digitals (és a dir, a través de la pàgina web i de l’aplicació mòbil) uns 300.000 tràmits anuals i ha constatat a la premsa que només hem pogut veure «la carcassa d’un indret que s’ha ubicat molt bé i que estic segur serà de gran utilitat els propers anys», ha conclòs.