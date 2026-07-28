Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una edició anterior de la Festa Major laurediana. | Arxiu
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Seny davant el risc

La prealerta de Protecció Civil obliga a Sant Julià de Lòria cloure la Festa Major sense l’espectacle de focs artificials

Al centre i sud del país es preveuen màximes de 36 graus, mentre al nord, amb avís groc, les màximes també poden superar els 30 graus

La prealerta que Protecció Civil ha activat per perill d’incendi comporta una sèrie de procediments preventius com la suspensió de les enceses de foc i el llançament de coets pirotècnics. En aquest darrer cas, el Comú de Sant Julià de Lòria ha informat que el castell de focs que cada any clou la Festa Major enguany no es podrà desenvolupar.

No és per a menys, el perill d’incendi és molt alt (nivell 2) a la zona centre i sud del país, i alt, de nivell 1, a la resta del territori. Al centre i sud del país es preveuen màximes de 36 graus als fons de vall més càlids, mentre al nord, la calor no serà tant extrema, amb avís groc, però les màximes també poden superar els 30 graus a 1.500 metres. 

Protecció Civil activa una prealerta per perill d’incendi molt alt a la zona centre i sud del país i per altes temperatures

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Andorra Telecom certifica el seu futur en la consulta i gestió de tràmits i cedeix una plaça pel goig públic
Joan Micó: «Vindran canvis, però aviat la gent començarà a normalitzar la crisi i a restar-li importància en el futur»
[Amb imatges] Una dona acaba a l’hospital després de ser atropellada a Escaldes per un turisme espanyol

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Protecció Civil activa una prealerta per perill d’incendi molt alt a la zona centre i sud del país i per altes temperatures
  • Societat
Els Bombers descarten enviar efectius als incendis de França: «Els generaríem un problema més que una solució»
  • Societat
Les xarxes de calor de FEDA Ecoterm incrementen un 11% el subministrament d’energia durant la temporada d’hivern
Actualitat de les Parròquies
  • Empresa, Parròquies
Andorra Telecom certifica el seu futur en la consulta i gestió de tràmits i cedeix una plaça pel goig públic
  • Parròquies, Successos
[Amb imatges] Una dona acaba a l’hospital després de ser atropellada a Escaldes per un turisme espanyol
  • Educació, Parròquies
La 25a edició del Campus universitari de la llengua catalana reuneix una trentena d’estudiants de 12 països
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu