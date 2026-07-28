La prealerta de Protecció Civil obliga a Sant Julià de Lòria cloure la Festa Major sense l’espectacle de focs artificials

La prealerta que Protecció Civil ha activat per perill d’incendi comporta una sèrie de procediments preventius com la suspensió de les enceses de foc i el llançament de coets pirotècnics. En aquest darrer cas, el Comú de Sant Julià de Lòria ha informat que el castell de focs que cada any clou la Festa Major enguany no es podrà desenvolupar.
No és per a menys, el perill d’incendi és molt alt (nivell 2) a la zona centre i sud del país, i alt, de nivell 1, a la resta del territori. Al centre i sud del país es preveuen màximes de 36 graus als fons de vall més càlids, mentre al nord, la calor no serà tant extrema, amb avís groc, però les màximes també poden superar els 30 graus a 1.500 metres.