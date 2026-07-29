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Sergi Gil Bosch
Comerç congelat

Les exportacions cap a països fora de la UE porten aturades des de fa dues setmanes per un problema informàtic

A hores d'ara encara es desconeix quan se solucionarà l'error tècnic que impedeix fer els tràmits almenys des del passat dia 17 de juliol

Des de fa 15 dies, un problema informàtic ha provocat que les exportacions de mercaderies quedin aturades. En detall, tal com ha assegurat el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, l’afer és per a aquells productes que s’han d’enviar a països no pertanyents a la Unió Europea.

«L’error té a veure amb una caiguda del sistema informàtic de la nostra plataforma», ha mencionat el mandatari. Si bé ha apuntat que les empreses afectades no són cap majoria, ha deixat clar que és un tema prioritari amb el qual continuen treballant. De fet, es tracta del mateix sistema que fa servir la frontera de Bèlgica, amb la qual s’han posat en contacte per trobar una solució que a hores d’ara es desconeix quan arribarà.

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