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  • La titular de Justícia i Interior, Ester Molné, en una compareixença anterior. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Societat
Suposada 'excepcionalitat'

Molné assegura que la prostitució detectada en alguns pisos turístics respon només a “casuístiques puntuals”

La ministra afirma que es manté una vigilància estreta sobre aquestes situacions perquè “no volem que es cronifiquin” ni que s’arrelin al país

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha volgut rebaixar les especulacions al voltant del possible cas de prostitució detectat en un pis turístic de l’avinguda Doctor Mitjavila i ha remarcat que, a hores d’ara, el cas continua obert. “En realitat no se sap del cert si es tracta bé de prostitució”, ha manifestat Molné, qui ha explicat que la investigació es va iniciar després que transcendís que diversos veïns havien detectat moviment a l’immoble: “És veritat que els veïns van veure cert moviment i s’està investigant a veure de què es tracta”.

Tanmateix, la titular de Justícia sí que ha reconegut que les autoritats han detectat de manera puntual situacions vinculades a pisos turístics ocupats temporalment per persones no residents que es desplacen al país per exercir la prostitució durant uns dies. “Aquest últim no sabem si és un cas de prostitució, tot i que se sospita”, ha reiterat, recordant que es manté una vigilància estreta sobre aquestes situacions: “S’està molt a sobre perquè n’hi ha que estan vinculats amb delictes com pot ser l’afavoriment de la prostitució o el proxenetisme”. “És una casuística que no volem que es cronifiqui”, ha afegit.

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Qüestionada pel marc legal vigent, Molné ha recordat que la prostitució és una activitat no autoritzada al Principat, si bé les sancions no recauen sobre les persones que l’exerceixen. “Considerem que és una persona en situació de vulnerabilitat”, ha explicat. En canvi, la normativa sí que preveu sancions per a aquells que sol·liciten serveis sexuals i penals per a conductes vinculades al proxenetisme o a l’afavoriment de la prostitució, motiu pel qual es descarta, per ara, impulsar modificacions normatives. “No tenim constància que hi hagi una activitat generalitzada”, ha afirmat Molné, tot insistint que es tracta d’una realitat “molt puntual” i que la regulació vigent és “suficientment restrictiva”.

Precisament, sobre la suposada ‘excepcionalitat’ d’aquesta mena de casos, Molné ha recordat que enguany només consten tres intervencions relacionades, incloent-hi la que actualment s’investiga. En aquesta línia, ha detallat que en dues d’aquestes actuacions sí que hi havia delictes associats, mentre que en la més recent “de moment” no se n’han detectat: “Hi ha hagut tres intervencions, una sense que hi hagi delictes relacionats, almenys de moment, i les dues altres on sí que n’hi va haver”, ha precisat, descartant així la presència de més casos al territori o que almenys l’ens governamental en pugui tenir constància.

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Pel que fa a les irregularitats detectades en el registre de les persones allotjades a l’apartament turístic, Molné ha recordat que l’incompliment de la normativa també comporta una sèrie de sancions. “Ara, per exemple, a aquesta persona se li ha obert un expedient perquè no va complir i se sancionarà”, ha afirmat en referència a la propietària de l’allotjament. Així, i tot i tornar a defensar que els controls actuals són suficients per fer front a aquestes casuístiques, la ministra sí que ha admès que es podria estudiar un reforç de les inspeccions preventives: “Potser podem passar-les a tres [inspeccions anuals]”, ha apuntat.

Finalment, i qüestionada també per la possibilitat d’actuar sobre els portals web on s’anuncien aquests serveis, la ministra ha admès que es tracta d’una qüestió complexa perquè, sovint, la publicitat es genera fora d’Andorra, tot i no tancar la porta a analitzar eventuals mesures de control. A més, i pel que fa a la possible afectació sobre la imatge del país, Molné ha tret importància a aquesta lectura i ha defensat que la normativa andorrana és prou restrictiva. “Jo penso que hi ha justament molt poca activitat d’aquest tipus i molt més baixa que en altres països per arribar a estar preocupats per tres casos puntuals”, ha conclòs.

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