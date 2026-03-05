La Policia desmantella un pis on s’exercia la prostitució i deté una dona amb 14 grams de tusi al mateix immoble

La Policia ha desmantellat aquest dijous al matí un pis on s’exercia la prostitució. L’operatiu policial s’ha desplegat arran d’una investigació que apuntava a aquest apartament, situat a Encamp, en què s’havia detectat una activitat sospitosa des de feia unes setmanes. En el moment de la intervenció, els experts de l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal hi han trobat dues presumptes prostitutes i un client, que ha confirmat els fets.
A més de desarticular el pis on s’exercia la prostitució, els investigadors han detingut una de les dones, de 32 anys i no resident, que es trobava en possessió de 14 grams de tusi repartits en dues bosses i un dosificador, dispositiu que s’ha localitzat amb la col·laboració d’un binomi del Grup de Guies Canins especialitzat en detecció de drogues. A més, també tenia embolcalls de plàstic per preparar les dosis i se li han comissat prop de 1.400 euros en efectiu.
Al client se l’ha sancionat per incomplir la Llei qualificada de Seguretat Pública, que prohibeix sol·licitar o obtenir relacions de naturalesa sexual per part d’una persona que es dedica a la prostitució. La Policia continua alerta i treballa de manera activa per perseguir aquest tipus de delictes.