Operatiu policial

La Policia desmantella un pis on s’exercia la prostitució i deté una dona amb 14 grams de tusi al mateix immoble

En el moment de la intervenció, realitzada aquest dijous a Encamp, s'ha trobat dues presumptes prostitutes i un client, que ha confirmat els fets

La Policia ha desmantellat aquest dijous al matí un pis on s’exercia la prostitució. L’operatiu policial s’ha desplegat arran d’una investigació que apuntava a aquest apartament, situat a Encamp, en què s’havia detectat una activitat sospitosa des de feia unes setmanes. En el moment de la intervenció, els experts de l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal hi han trobat dues presumptes prostitutes i un client, que ha confirmat els fets.

A més de desarticular el pis on s’exercia la prostitució, els investigadors han detingut una de les dones, de 32 anys i no resident, que es trobava en possessió de 14 grams de tusi repartits en dues bosses i un dosificador, dispositiu que s’ha localitzat amb la col·laboració d’un binomi del Grup de Guies Canins especialitzat en detecció de drogues. A més, també tenia embolcalls de plàstic per preparar les dosis i se li han comissat prop de 1.400 euros en efectiu.

Al client se l’ha sancionat per incomplir la Llei qualificada de Seguretat Pública, que prohibeix sol·licitar o obtenir relacions de naturalesa sexual per part d’una persona que es dedica a la prostitució. La Policia continua alerta i treballa de manera activa per perseguir aquest tipus de delictes.

