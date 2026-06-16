Un impagament en un allotjament turístic a l’avinguda Doctor Mitjavila destapa un possible cas de prostitució

Un impagament en un pis turístic d’Andorra la Vella hauria permès destapar un possible cas relacionat amb la prostitució al país. Els fets, avançats aquest dimarts per diversos mitjans andorrans, es remunten al passat 9 de juny, quan la propietària d’un allotjament situat a l’avinguda Doctor Mitjavila va alertar les autoritats després que els seus inquilins acumulessin diversos dies sense abonar el lloguer.
Segons aquestes informacions, l’habitatge havia estat llogat a tres persones. Tanmateix, quan la policia es va desplaçar fins al lloc arran de la denúncia, hauria localitzat un total de vuit dones d’origen llatinoamericà vinculades a l’immoble. A més, la propietària no hauria registrat les persones allotjades al Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT), una circumstància que també ha transcendit arran de la intervenció policial.
D’acord amb les informacions publicades, fonts policials apunten a la possible presència d’un grup organitzat procedent de l’exterior que hauria arribat al Principat amb la intenció de desenvolupar la seva activitat durant uns dies abans d’abandonar el país. Tanmateix, ara per ara no han transcendit més detalls oficials sobre el cas ni sobre una eventual investigació oberta per part de les autoritats.