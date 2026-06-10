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  • El Papa Lleó XIV a Montjuïc. | Bisbat d'Urgell
El Periòdic d'Andorra
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Participació urgellenca a Barcelona

Més de 300 fidels del Bisbat d’Urgell participen en la vetlla de pregària amb el papa Lleó XIV celebrada a Barcelona

La gran resposta a la convocatòria va obligar a ampliar el servei d’autocar, mentre les inscripcions es completaven en només pocs dies

Més de 300 fidels del Bisbat d’Urgell han participat en la vetlla de pregària celebrada a Barcelona amb motiu de la visita del Sant Pare. La convocatòria ha despertat un gran interès entre els membres de la diòcesi, fins al punt que les places disponibles es van exhaurir pocs dies després d’obrir-se el procés d’inscripció.

La Secretaria General del Bisbat ha gestionat les nombroses peticions rebudes a través de diferents canals, com el correu electrònic, el telèfon i les xarxes socials, fins a completar l’aforament disponible. Per facilitar l’assistència a l’acte, celebrat a Montjuïc, s’ha organitzat un servei d’autocar que inicialment preveia un únic vehicle. Davant l’elevada demanda registrada, l’organització va decidir ampliar l’oferta amb un segon autocar. Finalment, prop de 90 persones han utilitzat aquest sistema de transport col·lectiu.

Les inscripcions es van completar en pocs dies davant l’interès generat per l’acte celebrat a Montjuïc

Els participants procedien dels diferents arxiprestats del Bisbat d’Urgell i representaven perfils molt diversos. Entre els assistents hi havia famílies, matrimonis, catequistes, joves, religiosos i laics implicats en la vida pastoral de la diòcesi. La jornada s’ha desenvolupat en un ambient de convivència, reflexió i pregària compartida, convertint-se en una trobada de comunió entre els fidels que han volgut participar en aquest acte amb motiu de la visita del Pontífex.

El Bisbat d’Urgell activa el procés d’inscripció per participar en la vetlla del papa Lleó XIV a Barcelona

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