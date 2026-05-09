El Bisbat d’Urgell activa el procés d’inscripció per participar en la vetlla del papa Lleó XIV a Barcelona

El Bisbat d’Urgell ha iniciat el procés d’inscripció perquè els fidels de la diòcesi puguin participar en la vetlla de pregària presidida pel Papa Lleó XIV, prevista per al dimarts 9 de juny a les 20.00 hores a l’Estadi Olímpic Lluís Companys.
Per formalitzar la inscripció, les persones interessades hauran de fer arribar el DNI o document identificatiu escanejat, juntament amb una fotografia tipus carnet, a la Secretaria General del Bisbat d’Urgell, a l’atenció de Marta Meya, mitjançant el correu electrònic facilitat pel bisbat.
Des de la institució eclesiàstica s’ha remarcat que no és necessari registrar-se a la pàgina web “Alça la mirada”, ja que la gestió de les invitacions es coordinarà conjuntament amb la resta de diòcesis de la Conferència Episcopal Tarraconense amb l’objectiu d’evitar duplicitats.
Els fidels hauran d’enviar la documentació identificativa i una fotografia carnet per formalitzar la seva participació a la trobada religiosa
El Bisbat ha informat que les places disponibles són limitades i que les sol·licituds es tramitaran segons l’ordre de recepció. Les persones acceptades rebran posteriorment un correu electrònic de confirmació i no hauran de completar cap altre formulari addicional.
A més, la diòcesi ha avançat que pròximament donarà a conèixer nous detalls organitzatius, inclosa la possible habilitació d’algun servei de transport per facilitar el desplaçament fins a Barcelona. La informació relacionada amb el viatge apostòlic es podrà consultar a través dels canals oficials i les xarxes socials del Bisbat d’Urgell.